Muchos conductores se preguntaban esta tarde qué pasó hoy en la TF-21. La respuesta es un auténtico milagro en la carretera de El Portillo: una mujer de 42 años ha sobrevivido con heridas moderadas tras salirse de la vía en una zona de curvas peligrosas, siendo rescatada por los bomberos cuando el desenlace podría haber sido fatal.
El operativo de rescate del accidente en La Orotava
El incidente se registró a las 14.43 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias recibió la alerta informando de que una moto se había salido de la calzada en el punto kilométrico 25. De inmediato, se activó un complejo dispositivo de emergencia debido a la ubicación del vehículo siniestrado.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y personal del Cecopin fueron los primeros en llegar al lugar. Según han informado fuentes oficiales, los profesionales tuvieron que localizar a los dos ocupantes de la motocicleta, quienes habían quedado fuera de la superficie de rodadura tras el impacto. Tras asegurar la zona, procedieron a su rescate para ponerlos a disposición del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Estado de salud de la herida y traslado a La Candelaria
En el momento inicial de la asistencia, el personal sanitario del SUC comprobó que la mujer presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado. Tras ser estabilizada en el lugar del accidente en La Orotava, fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para una evaluación más profunda.
Afortunadamente, el segundo ocupante de la motocicleta, que también se vio involucrado en la caída, resultó ileso y no necesitó traslado sanitario, a pesar de lo aparatoso del suceso. En la zona, agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas que provocaron la salida de vía del vehículo.
Seguridad vial en las carreteras de montaña de Tenerife
Este nuevo accidente en La Orotava vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar las precauciones en vías como la TF-21. Este tramo, que sube hacia el Parque Nacional del Teide, suele registrar una alta densidad de motoristas, especialmente los fines de semana. Factores como la humedad en el asfalto, la temperatura o la presencia de gravilla en las curvas suelen ser determinantes en este tipo de siniestros.
Desde el 112 se insiste en la necesidad de respetar los límites de velocidad y mantener los vehículos en perfecto estado de revisión, especialmente cuando se trata de vehículos de dos ruedas, donde el conductor está más expuesto a sufrir lesiones graves en caso de caída.