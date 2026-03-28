La hermana de Airam, desaparecido en La Palma, estalla en redes: “Dejad de juzgar lo que desconocéis”

La desaparición de Airam Concepción Afonso, el joven de 20 años con trastorno del espectro autista (TEA) y altas capacidades, ha tomado un cariz amargo en las redes sociales.
Tras más de 40 días sin rastro del joven, su hermana, Irene, ha roto su silencio para denunciar el acoso y las teorías infundadas que está recibiendo su familia en un momento de extrema vulnerabilidad.
“Cosas incluso denunciables”
A través de un mensaje en redes, Irene ha querido agradecer el apoyo emocional recibido, pero ha dedicado gran parte de su intervención a señalar a quienes vierten opiniones sin conocimiento sobre el caso, con un mensaje rotundo: “Dejad de juzgar lo que desconocéis'”.
La joven ha calificado de “insensatos” a aquellos que sugieren que la desaparición forma parte de una estrategia de marketing para la película El mapa para tocarte, documental dirigido por su madre, Mercedes Afonso, que relata precisamente la realidad de Airam, señalando “cosas incluso denunciables”.
“Me parece flipante que personas de mi edad tengan más empatía con el caso que personas adultas”, sentenció Irene, visiblemente afectada por los comentarios que cuestionan el comportamiento de su madre o sugieren que la situación estaba “planeada”.
La hermana del desaparecido fue tajante: “No voy a permitir que digáis semejantes barbaridades de las personas que más amo”.
La hipótesis del “colapso sensorial”
Esta reacción familiar llega en un punto crítico de la investigación. Airam fue visto por última vez el 16 de febrero durante la celebración de Los Indianos. La principal hipótesis que manejan los expertos, asesorados por Agustín Moreno Periáñez (suboficial de Bomberos de Bilbao y experto en rescates), es que el joven podría encontrarse en un estado de “colapso sensorial”.
Debido a su condición, un exceso de estímulos o un episodio traumático previo —como el que sufrió meses atrás en un viaje a Polonia— podría haber activado un mecanismo de defensa, llevándolo a ocultarse en el agreste paisaje de La Palma.
Su madre ha reiterado que Airam posee una “enorme capacidad de resistencia” y podría estar sobreviviendo en el monte con recursos mínimos.
Las últimas pistas
El operativo de búsqueda, coordinado por la Guardia Civil, ha centrado sus esfuerzos en la zona de Los Cancajos (Breña Baja), donde se perdió la señal de su móvil. En este entorno se localizó su mochila y un pantalón vaquero en el mar.
Además, se han hallado mensajes en el suelo en zonas como el Refugio de El Pilar y la Cueva de Carías, que coinciden con la caligrafía del joven.