Un mes sin Airam en La Palma: el joven que podría estar ocultándose por instinto

El calendario marca hoy una fecha dolorosa: se cumple un mes desde la desaparición de Airam Concepción Afonso. El joven de 20 años, con trastorno del espectro autista y altas capacidades, fue visto por última vez el pasado 16 de febrero, en pleno bullicio de Los Indianos. Desde entonces, el rastro de este vecino de El Paso se ha convertido en un enigma que mantiene en vilo a toda Canarias.
Las últimas informaciones han dado un giro radical a la investigación. Su padre, Fran Concepción, ha revelado recientemente que Airam sufrió un episodio traumático meses atrás durante un viaje de estudios a Polonia. Según la familia, este trauma se habría reactivado semanas antes de su desaparición, sumiéndolo en un estado de estrés postraumático que pudo condicionar su huida.
La teoría del ocultamiento: “¿Por qué no aparece?”
Los expertos y la propia familia barajan una hipótesis angustiante pero que mantiene viva la esperanza: Airam podría encontrarse en un estado de “colapso sensorial”. Debido a su condición, ante una amenaza percibida o un exceso de estímulos (como el ruido de la fiesta de Los Indianos), su instinto podría haberlo empujado a esconderse en el agreste paisaje palmero.
“Conozco su enorme capacidad de resistencia, puede alimentarse con muy poco”, explicaba su madre, la cineasta Mercedes Afonso. Esta teoría ha llevado a las autoridades a pedir a los ciudadanos pautas muy específicas: si alguien lo avista, no debe llamarlo por su nombre ni acercarse de forma brusca, ya que el ruido podría asustarlo y provocar que huya de nuevo hacia el monte.
Pistas en Los Cancajos: la mochila y el pantalón
A lo largo de estas cuatro semanas, el operativo coordinado por la Guardia Civil ha centrado sus esfuerzos en varios puntos críticos. La señal de su teléfono móvil se perdió en la zona de Risco Alto, en Los Cancajos (Breña Baja). Fue precisamente en este entorno donde se localizó su mochila y, días después, un pantalón vaquero en el mar que coincide con el que llevaba el día de su desaparición.
A pesar de estos hallazgos, no hay indicios biológicos definitivos que confirmen un desenlace fatal, por lo que la búsqueda prosigue por tierra, mar y aire. Los perros rastreadores han seguido rastros en la Cueva de Carías y el Refugio de El Pilar, donde aparecieron mensajes escritos en el suelo que coinciden con su caligrafía, uno de ellos dirigido directamente a su madre.
‘El mapa para tocarte’: un documental con nuevo significado
La desaparición de Airam coincide tristemente con el estreno en el Festival de Málaga del documental ‘El mapa para tocarte’, dirigido por su madre. La película, que relata el autismo de su hijo, se ha convertido ahora en un grito de auxilio y un testimonio de su vida.
La familia sigue solicitando que cualquier dato, por pequeño que sea, se comunique al Cecopin (922 43 76 50) o al 112. Mientras tanto, el municipio de El Paso y toda La Palma contienen el aliento, esperando que Airam decida, finalmente, encontrar el camino de regreso a casa.