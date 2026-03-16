El padre de Airam, desaparecido en La Palma, asegura que pudo cruzar la cumbre: “Se encuentra ya por el entorno de El Paso”

Se cumple un mes de la desaparición de Airam Concepción en La Palma. El joven, de 20 años y con autismo, fue visto por última vez el pasado 16 de febrero de 2026, y su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Fran Concepción, su padre, ha insistido, en La Radio Canaria, en que sigue convencido de que su hijo ha podido desplazarse por distintos puntos de la Isla hasta llegar al entorno de El Paso.
La desaparición de Airam Concepción ha movilizado durante semanas a familiares, voluntarios y equipos de búsqueda, en un caso que sigue muy presente en La Palma. Según ha relatado su entorno, el joven desapareció en plena jornada de Los Indianos, una de las celebraciones más multitudinarias de la Isla, y desde entonces no se ha logrado esclarecer qué ocurrió ni dónde puede encontrarse.
Concepción explicó que se ha ido reconstruyendo posibles movimientos a partir de rastros, testimonios e indicios recabados durante estos días. “Hemos seguido su rastro, indicios, testimonios y señales, y eso nos indica que ha estado transitando por varios pueblos de la Isla, y desde hace tres semanas, tenemos la convicción de que ha cruzado las cumbres de la Isla y se encuentra por el entorno de El Paso”, afirmó.
El padre de Airam sostiene que esa hipótesis encaja con el comportamiento que, según especialistas y experiencias previas, pueden presentar algunos jóvenes con trastorno del espectro autista durante episodios de crisis. En la misma entrevista añadió: “Ellos se mueven de noche y se esconden de día para no ser vistos cuando sienten una amenaza”
El caso ha generado una gran conmoción en La Palma y en el resto de Canarias. La madre del joven, la cineasta Mercedes Afonso, también ha defendido públicamente la posibilidad de que su hijo continúe escondido, afectado por el miedo y evitando el contacto con otras personas. Tanto ella como el padre han insistido en distintas intervenciones en que conocen bien sus reacciones y que no pierden la esperanza de encontrarle.