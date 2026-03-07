el tiempo

La Aemet prevé un domingo de desplome término con heladas en Tenerife: las zonas en las que seguirá lloviendo

La agencia estatal también advierte de rachas ocasionalmente muy fuertes
La Aemet prevé un domingo de desplome término con heladas en Tenerife: las zonas en las que seguirá lloviendo
La Aemet no descarta lluvias este domingo en Canarias. Fran Pallero
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo, 8 de marzo de 2026, apunta a una jornada marcada por la nubosidad en el norte de las islas, la presencia de viento moderado con intervalos de fuerte y un ligero desplome térmico que dejará heladas en las zonas más altas.

Los cielos se mantendrán mayoritariamente nubosos en el norte y oeste del archipiélago, especialmente en las zonas de medianías. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en estas vertientes, mientras que en el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos.

Noticias relacionadas
  1. La lluvia se resiste a irse de Canarias: la última previsión de la Aemet para mañanaDe la borrasca Regina a una nueva DANA: Canarias seguirá con lluvias este fin de semana
  2. El día que Canarias se congeló: el récord de frío que sigue imbatido un siglo despuésEl día que Canarias se congeló: el récord de frío que sigue imbatido un siglo después

En las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día, aunque persiste una baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, principalmente en horario nocturno.

Temperaturas y heladas

Los termómetros experimentarán pocos cambios generales, aunque destaca la probabilidad de heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife.

En cuanto a los valores extremos por islas:

  • Tenerife y Gran Canaria: Las máximas alcanzarán los 19°C.
  • El Hierro: Registrará la mínima más baja de la jornada con 10°C en Valverde.
  • Lanzarote y Fuerteventura: Máximas de 20°C y mínimas entre 14°C y 15°C.

Viento y estado del mar

El viento soplará del nordeste con carácter moderado, aunque se esperan intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y el extremo oeste de las islas de mayor relieve.

La Aemet advierte que no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día en cumbres y vertientes expuestas. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

En el mar, se espera una situación de marejada a fuerte marejada, con viento del noreste de fuerza 4 a 6. En la costa oeste habrá condiciones de variable 1 a 3 y mar rizada. El mar de fondo será del noroeste, con olas de 1 a 2 metros, rolando posteriormente a noreste.

Resumen del tiempo por islas

IslaPrevisiónMáx/Mín
TenerifeNuboso al norte y oeste con lluvias débiles. Heladas en cumbres.19° / 15°
Gran CanariaNuboso al norte (medianías). Rachas muy fuertes en vertientes.19° / 16°
LanzaroteIntervalos nubosos con claros. Lluvias dispersas de noche.20° / 14°
FuerteventuraNuboso con claros. Viento fuerte en la península de Jandía.20° / 15°
La PalmaNuboso al norte y este. Viento fuerte en extremos y dorsal.19° / 14°
La GomeraNuboso al norte. Riesgo de rachas muy fuertes en zonas altas.20° / 16°
El HierroNuboso al nordeste. La temperatura más baja (Valverde).13° / 10°
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas