La Aemet prevé un domingo de desplome término con heladas en Tenerife: las zonas en las que seguirá lloviendo

La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo, 8 de marzo de 2026, apunta a una jornada marcada por la nubosidad en el norte de las islas, la presencia de viento moderado con intervalos de fuerte y un ligero desplome térmico que dejará heladas en las zonas más altas.
Los cielos se mantendrán mayoritariamente nubosos en el norte y oeste del archipiélago, especialmente en las zonas de medianías. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en estas vertientes, mientras que en el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos.
En las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día, aunque persiste una baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, principalmente en horario nocturno.
Temperaturas y heladas
Los termómetros experimentarán pocos cambios generales, aunque destaca la probabilidad de heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife.
En cuanto a los valores extremos por islas:
- Tenerife y Gran Canaria: Las máximas alcanzarán los 19°C.
- El Hierro: Registrará la mínima más baja de la jornada con 10°C en Valverde.
- Lanzarote y Fuerteventura: Máximas de 20°C y mínimas entre 14°C y 15°C.
Viento y estado del mar
El viento soplará del nordeste con carácter moderado, aunque se esperan intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y el extremo oeste de las islas de mayor relieve.
La Aemet advierte que no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día en cumbres y vertientes expuestas. En las costas del suroeste predominarán las brisas.
En el mar, se espera una situación de marejada a fuerte marejada, con viento del noreste de fuerza 4 a 6. En la costa oeste habrá condiciones de variable 1 a 3 y mar rizada. El mar de fondo será del noroeste, con olas de 1 a 2 metros, rolando posteriormente a noreste.
Resumen del tiempo por islas
|Isla
|Previsión
|Máx/Mín
|Tenerife
|Nuboso al norte y oeste con lluvias débiles. Heladas en cumbres.
|19° / 15°
|Gran Canaria
|Nuboso al norte (medianías). Rachas muy fuertes en vertientes.
|19° / 16°
|Lanzarote
|Intervalos nubosos con claros. Lluvias dispersas de noche.
|20° / 14°
|Fuerteventura
|Nuboso con claros. Viento fuerte en la península de Jandía.
|20° / 15°
|La Palma
|Nuboso al norte y este. Viento fuerte en extremos y dorsal.
|19° / 14°
|La Gomera
|Nuboso al norte. Riesgo de rachas muy fuertes en zonas altas.
|20° / 16°
|El Hierro
|Nuboso al nordeste. La temperatura más baja (Valverde).
|13° / 10°