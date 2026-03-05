El día que Canarias se congeló: el récord de frío que sigue imbatido un siglo después

La reciente reapertura de las carreteras TF-24 y TF-21, tras las labores de limpieza del Cabildo de Tenerife, ha vuelto a poner el foco en las temperaturas extremas de nuestras cumbres. Aunque hoy la noticia sea la vuelta a la normalidad, la historia meteorológica del archipiélago guarda un hito escalofriante: el récord de frío en Canarias que, tras más de cien años, parece inalcanzable.
El hito histórico: -21 grados en el corazón de Tenerife
Para entender la magnitud del frío extremo en las islas, debemos remontarnos al 12 de febrero de 1912. En aquella jornada, el termómetro del Observatorio de Izaña, situado a 2.364 metros de altitud, marcó una cifra que hoy suena a ciencia ficción: -21,0 °C.
Este registro oficial de la AEMET no solo es el récord de frío en Canarias, sino que sitúa a las cumbres tinerfeñas en un nivel de rigor invernal similar al de grandes cordilleras continentales. Aquel invierno transformó el Parque Nacional del Teide en un bloque de hielo impenetrable, una estampa muy distinta a las breves heladas que solemos ver en la actualidad.
¿Se podría batir hoy el récord de frío en Canarias?
La respuesta corta de los expertos es no. El fenómeno del calentamiento global y el aumento de la temperatura media de la atmósfera han provocado que las “olas de frío polar” que llegan a las islas sean menos severas. Aunque las DANA siguen dejando nieve y obligan al cierre preventivo de vías por seguridad, alcanzar los veinte grados bajo cero es un evento estadísticamente muy improbable en el siglo XXI.
Aun así, el hielo negro sigue siendo el principal enemigo de la seguridad vial. De hecho, el Cabildo de Tenerife ha mantenido cerrados los accesos hasta este jueves precisamente porque, con apenas 1 o 2 grados bajo cero, la calzada se vuelve una pista de patinaje mortal para los vehículos que intentan subir a la cumbre.
Normalidad en el Teide: Carreteras abiertas
Tras la mejora de las condiciones y la finalización de las inspecciones técnicas, la corporación insular ha confirmado que la circulación ya es segura. Las placas de hielo que bloqueaban tramos estratégicos han sido eliminadas por los equipos de conservación.
Recomendaciones si vas a subir hoy:
- Consulta siempre el estado de las carreteras antes de salir.
- No ignores las señalizaciones de los operarios del Cabildo.
- Lleva ropa de abrigo técnica; la sensación térmica en el Teide puede ser engañosa.
El récord de frío en Canarias de 1912 seguirá en los libros de historia como un recordatorio de la fuerza de la naturaleza en las islas. Mientras tanto, tinerfeños y turistas ya pueden volver a disfrutar del Parque Nacional, eso sí, con la calefacción del coche encendida y la máxima precaución al volante.