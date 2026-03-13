Bolsas de aparcamientos, guaguas lanzaderas y policías para Anaga: la ‘solución’ del Cabildo ante la masificación en el Parque Rural

El Cabildo se ha reunido con distintas asociaciones de vecinos del Parque Rural de Anaga para informar de las principales actuaciones de mejora y los proyectos en materia de movilidad y conservación de vías dentro del Macizo que contribuirán a reducir la masificación de coches y guaguas turísticas en la zona.
Entre estas, destaca la creación de guaguas lanzaderas o bolsas de aparcamiento con reservas para residentes que se enmarcan en la estrategia de Movilidad Sostenible, cuyo borrador, a punto de acabar, será sometido a un proceso de participación ciudadana.
El encuentro, celebrado días antes de la manifestación convocada para este sábado por la plataforma vecinal Unidos por Anaga y el apoyo del colectivo Canarias Tiene un Límite, reunió en la Cruz del Carmen a los consejeros de Medio Natural, Movilidad y Carreteras, Blanca Pérez, Eulalia García y Dámaso Arteaga, respectivamente, al director de Medio Natural, Pedro Millán; el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván, y el coordinador de Distrito Anaga capitalino, Samuel Suárez, que analizaron con varios vecinos y residentes en los caseríos los avances sobre las actuaciones e iniciativas que se están desarrollando.
Pérez puso en valor el dispositivo de vigilancia y control del cruce de Cruz del Carmen y su aparcamiento, así como el tramo hacia Pico del Inglés y calificó de positivo el trabajo conjunto que están realizando Policía Autonómica, Policías Locales de La Laguna y Santa Cruz y la Guardia Civil para el control de los puntos críticos, “que ha permitido la mejora del tráfico, principalmente, durante los fines de semana, salvo en momentos puntuales”.
Explicó, además, que el Cabildo ha facilitado hasta cinco todoterrenos y un furgón de atestados a la Policía lagunera para esta labor. Dispositivos que se prolongarán hasta que se implementen las medidas recogidas en el plan de Movilidad.
Además, sobre el aparcamiento de Cruz del Carmen, se puso el foco en iniciativas de control que estudia La Laguna junto con el Cabildo para regular el estacionamiento y delimitar las plazas de aparcamiento, “pues no puede ser que un visitante esté todo el día y no exista rotación de vehículos”.
Desde Movilidad, Eulalia García resaltó las mejoras en el transporte de Titsa, destacando que para Anaga se ha incrementado la frecuencia y los horarios de las guaguas ante el incremento de demanda de pasajeros desde Santa Cruz y La Laguna. También se afrontó la decisión de “limitar el tamaño de las guaguas turísticas, dando un periodo de transición a las empresas para estos cambios”.
Añadió que también se trabaja con los ayuntamientos del área metropolitana en la creación de guaguas lanzaderas en el Parque Rural, para lo cual se tendrán que habilitar terrenos que sirvan de estacionamiento; una vez se concreten se pondrían en marcha para reducir el número de vehículos particulares y de alquiler en Anaga. Una acción que irá unida a implantar bolsas de aparcamientos con reservas necesarias para los residentes.
El Ayuntamiento de La Laguna destacó que se han reforzado los servicios de las líneas de guagua 273, 274 y 275, que conectan distintos puntos y caseríos de Anaga para una movilidad más ordenada.
Desde Carreteras, el consejero Dámaso Arteaga enumeró las obras de mejora que se realizan en cunetas, apartaderos y vallado a lo largo de las vías del Macizo para facilitar, además, las maniobras de Titsa, unos trabajos que se esperan concluir antes de final de año, además del reasfaltado o saneamiento de taludes.