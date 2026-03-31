Giro en las cuentas de La Orotava: solo el PP respalda el incremento de 8 millones en el presupuesto, pero bajo advertencia

El Gobierno de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de La Orotava solo contó con el respaldo del grupo del Partido Popular (PP) para aprobar el incremento de ocho millones en el presupuesto de 2026, que asciende a un total de 68 millones de euros.
Esta ampliación permitirá, según adelantaron el viernes el alcalde, Francisco Linares, y el concejal de Hacienda, Felipe David Benítez, respaldar las políticas de bienestar social, vivienda, cultura y deporte, reforzar el sector comercial y primario, la construcción de vivienda accesible y la puesta en marcha de dos infraestructuras culturales importantes para la Villa, el Auditorio Teobaldo Power y el espacio cultural Atlante.
El portavoz del PP, Ildefonso González, advirtió de que su apoyo “no era un cheque en blanco” y por eso esperó que “cada euro se destine a lo que corresponda, ya que los vecinos están cansados de promesas que no se cumplen” y “de partidas que se aprueban y luego no se ejecutan, quedan en titulares o se desvían recursos”.
El resto de grupos de la oposición, Partido Socialista y Asamblea por La Orotava, no solo rechazó el aumento sino que ambos grupos le reprocharon a los nacionalistas la falta de participación y consenso para abordar la modificación de las cuentas de este ejercicio.
El primero en hacerlo fue el concejal de Asamblea Manolo Pacheco, quien criticó que la modificación presupuestaria no tenía en cuenta las necesidades de los vecinos. “Se destina dinero a cuestiones sin estudios previos y sin atender cuestiones ya existentes ni los problemas de vivienda y movilidad”.
En la misma línea se expresó la edil del PSOE María Jesús Alonso, quien justificó el voto en contra de su grupo “porque hay mucho brilli brilli, pero la ejecución deja mucho que desear”. Además, echó en falta la inclusión de proyectos importantes, como el futuro de la zona 7 de San Agustín, “sobre la cual jamás han explicado por qué se ha abandonado”.
Alonso fue más allá y sostuvo que el Gobierno de CC “no sabe de qué va la participación. Ha sido capaz de montar reuniones para la compra de sillas para fiestas y no para trabajar un presupuesto municipal”.
CC rechazó todas las mociones presentadas por la oposición con un argumento parecido: que las propuestas ya se llevaban a cabo o estaban en vías de realizarse. Así, quedaron sin aprobarse una bonificación por la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, la creación del Consejo Municipal de Barrios, la construcción de un pabellón polideportivo multiusos, el inicio de los trámites para recogida de aves salvajes y la ejecución de una red de microbuses, las tres primeras del PSOE y las dos últimas, de Asamblea por La Orotava.