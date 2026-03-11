El Costa Adeje Tenerife Egatesa tendrá que remontar en el Heliodoro ante el Atlético de Madrid

El Costa Adeje Tenerife Egatesa tendrá que remontar en el partido de vuelta el 1-0 del Atlético de Madrid, en el primer asalto de las semifinales de la Copa de la Reina. La delantera brasileña Gio, que entró al terreno de juego en la segunda parte, acertó en el minuto 75 con un certero remate dentro del área, tras asistencia desde la banda derecha de Rosa Otermín. Una acción aislada, aunque es cierto que el equipo de José Herrera expuso más que su rival en ataque, ante un conjunto blanquiazul defensivo y jugando con el marcador de cara a la vuelta en el Heliodoro Rodríguez López el próximo martes 17 (19.00 horas).
Una pena la oportunidad perdida de llevar un mejor resultado al Heliodoro, ya que este Atlético de Madrid es el peor de los últimos diez años.
El planteamiento inicial de Yerai Martín fue el esperado con un 5-4-1 con la entrada de Gramaglia en lugar de Ouzraoui en la punta de ataque. De resto, sota, caballo y rey, con Noelia Ramos defendiendo la portería del Costa Adeje Egatesa a costa de Nay Cáceres.
El único acercamiento del CD Tenerife femenino en toda la primera parte llegó en el minuto 7 con un libre indirecto ejecutado por Natalia Ramos que remató Patri Gavira dentro del área de cabeza a manos de Lola Gallardo.
Al Atlético de Madrid le costaba dios y ayuda acercarse a los dominios de Noelia Ramos en los primeros veinte minutos, pero en el minuto 21 disfrutó de la ocasión más clara del primer acto cuando Jensen remató en el área chica y Noelia Ramos desvió el esférico con la pierna, en una gran intervención.
Unos minutos después, en el 29, Amaiur Sarriegi disparó desde fuera del área saliendo el balón desviado. En el 32 también lo intentó la local Natalia con un lanzamiento lejano que salió por encima del travesaño. Con el empate inicial se llegaba al descanso dejando las espadas en alto de cara a la segunda parte (0-0).
La reanudación arrancó con susto para las tinerfeñas, ya que en el 55 Rosa Otermín disparó cruzado dentro del área y Noelia Ramos atajó en corto con la mano, siendo abortado el peligro por la defensa blanquiazul a saque de esquina.
En uno de los escasos acercamientos a la portería de Lola Gallardo, Natalia Ramos ejecutó un libre indirecto en tres cuartos de campo que remató Fatou de cabeza por alto en el minuto 60. El primer cambio en el bando blanquiazul se produjo en el minuto 66 con la entrada al terreno de juego de Ouzraoui en detrimento de Paulina Gramaglia.
En el minuto 73, la internacional Fiamma Benítez ejecutó un libre directo al borde de la media luna del área grande que salió por encima de la portería. Dos minutos después, en el 75, se adelantó el Atlético de Madrid tras una acción de Rosa Otermín por banda derecha, cuyo centro al corazón del área fue rematado con un sútil toque por parte de Gio al fondo de las mallas (1-0).
El Costa Adeje Tenerife Egatesa, con más corazón que cabeza, buscó el empate aunque sin llevar peligro claro a los dominios de Lola Gallardo. El tiempo transcurría en contra de los intereses blanquiazules, con un cuadro colchonero que se mostraba firme en defensa y que daba por bueno el 1-0 en el marcador.
Toca remontar dentro de una semana en el Heliodoro, que a buen seguro será un hervidero en apoyo al representativo canario para seguir soñando con estar en la final del próximo 16 de mayo en el estadio de Gran Canaria.
FICHA TÉCNICA
1 ATLÉTICO DE MADRID: Lola Gallardo, Andrea Medina, Lauren Leal, Xenia Pérez, Boe Risa, Rosa Otermín, Alexia Fernández, Natalia Peñalvo, Fiamma Benítez, Jensen y Amaiur Sarriegi. También jugaron Gio, Marta Portales, Luany, Julia Bartel y Lydia Rodríguez.
0 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra Zaremba, Fatou Dembelé, Elba Vergés, Patri Gavira, Clau Blanco, Yerliane Moreno, Natalia Ramos, Sandra Castelló, Violeta Quiles y Paulina Gramaglia. También jugaron Sakina Ouzraoui y Paola Hernández.
GOLES: 1-0, min 75: Gio.
ÁRBITRA: María Planes Terol (Murcia). Amonestó a las locales Lauren Leal, Alexia Fernández y Luany. Por parte visitante a Aleksandra, Fatou, Moreno y Gramaglia.
INCIDENCIAS: Centro Deportivo de Alcalá de Henares.