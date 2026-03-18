Atropellan a una mujer cerca del Auditorio de Tenerife

Atropello en la Avenida de la Constitución, en Santa Cruz de Tenerife, cerca del Auditorio de Tenerife. Una mujer ha resultado herida a primera hora de este miércoles tras ser alcanzada por un vehículo en la capital tinerfeña, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se registró a las 05:58 horas, momento en el que la sala operativa del 112 recibió una alerta solicitando asistencia sanitaria urgente para una persona afectada por un atropello en la mencionada vía.
De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Valoración y traslado hospitalario
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario procedió a la asistencia inicial de la mujer, quien presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores.
Tras ser estabilizada por los técnicos del SUC, la afectada fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para una evaluación médica más profunda y el tratamiento de sus lesiones.
Intervención de la Policía Local
En el lugar del suceso también se personaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Los efectivos policiales aseguraron el perímetro de la Avenida de la Constitución para facilitar las maniobras de la ambulancia y procedieron a realizar el atestado correspondiente sobre el atropello.
La intervención se ha dado por finalizada una vez que la herida fue evacuada y la vía quedó expedita para el tráfico habitual de la capital canaria en esta franja horaria.