Atropellan a una menor en Gran Canaria y la trasladan de inmediato al hospital

Una menor de 17 años ha resultado herida este domingo tras ser víctima de un atropello en la Carretera de Mata, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
El suceso tuvo lugar en torno a las 08:30 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias comenzó a recibir las primeras alertas telefónicas.
Los testigos en la zona informaban de una persona que requería asistencia sanitaria inmediata tras haber sido arrollada por un vehículo en la mencionada vía.
Intervención de los Servicios de Emergencia
Ante el incidente, el 1-1-2 activó de forma instantánea un dispositivo de emergencia compuesto por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó al lugar una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.
Una vez en el punto del accidente, el personal sanitario del SUC procedió a la estabilización de la afectada. Según la valoración inicial proporcionada por los facultativos, la joven presentaba un traumatismo de carácter moderado.
Tras ser atendida “in situ”, se decidió su traslado inmediato en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Diligencias y seguridad vial
En el dispositivo de emergencia también participaron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional. Los agentes de la autoridad colaboraron activamente en la gestión del tráfico en la Carretera de Mata para facilitar el trabajo de los sanitarios y asegurar la zona.
Asimismo, la Policía Local se ha hecho cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas que provocaron el atropello.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias que rodearon el siniestro.