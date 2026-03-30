Cae en Tenerife la banda que ‘clonaba’ coches de lujo robados

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado, tras quince meses de ardua investigación, una organización criminal dedicada a la importación de vehículos de alta gama de manera ilícita y su posterior puesta en circulación en territorio nacional.
El modus operandi consistía en la compra de estos vehículos en el extranjero, los cuales habían sido previamente sustraídos, y una vez en territorio nacional falsificaban su documentación y utilizaban placas de matrícula duplicadas que correspondían a turismos de idéntica marca y modelo para no levantar sospechas.
Posteriormente dichos vehículos eran ofertados a través de redes sociales y alquilados a terceras personas, dando la apariencia de una situación administrativa regular y obteniendo con ello un abundante beneficio económico.
Se llevó a cabo un registro domiciliario en la localidad de El Médano, Granadilla de Abona, en el cual se intervinieron: 16 llaves de coches, 8 fichas técnicas de vehículos, 6 permisos de circulación, 2 placas de matrícula extranjeras, 12 teléfonos móviles, 40 tarjetas SIM, 3 ordenadores portátiles y 15.050€, lo cual se encontraba oculto en diferentes estancias de la vivienda.
Asimismo, en dicho registro se localizó un turismo estacionado en el exterior de la vivienda. Tras realizar las correspondientes comprobaciones, se verificó que la placa de matrícula no se correspondía con el vehículo y se procedió igualmente a su incautación.
En la investigación han participado agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas, junto a agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de la comisaría Local del Sur.
En total han sido detenidas seis personas, entre las que se encuentra el principal investigado, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, siendo decretada su libertad con cargos a la espera de juicio.
Además, durante la operación policial, han sido intervenidos trece vehículos de alta gama, continuando las labores de investigación con el fin de localizar al resto de turismos implicados así como a otras personas que hayan podido participar.
La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.guardiacivil.es en el apartado colaboración ciudadana, facilitando aquella información de la que dispongan, que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Guardia Civil.