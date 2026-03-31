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Binter une el Cantábrico con el Atlántico: así es la nueva ruta entre Santander y Lanzarote

La aerolínea canaria refuerza su presencia en la Península con dos frecuencias semanales que unen el aeropuerto de Seve Ballesteros y el César Manrique
Binter une el Cantábrico con el Atlántico: así es la nueva ruta entre Santander y Lanzarote
Binter ya conecta de forma directa Santander y Lanzarote dos veces por semana
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La compañía aérea Binter estrenará este martes, 31 de marzo, la nueva ruta entre la isla canaria de Lanzarote y Santander, con dos conexiones semanales, los martes y sábados.

Se trata de la primera conexión nacional con una isla no capitalina de la compañía, que mantiene también la gratuidad de los vuelos entre las islas del archipiélago para los pasajeros de los vuelos nacionales.

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La nueva ruta permitirá un crecimiento superior al 40% de la capacidad ofertada entre Canarias y Santander con respecto a la temporada de verano de 2025.

Y es que a partir de ahora ambas regiones estarán conectadas con una frecuencia diaria a través de Tenerife, los lunes y miércoles; Lanzarote, los martes y sábados; y Gran Canaria, los jueves, viernes y domingos.

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