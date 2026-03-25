Buscaba el sol de Tenerife y acaba tocando la gaita bajo la borrasca Therese: “Soy de Galicia y me encuentro esto”

Ni el viento fuerte ni las lluvias intensas han podido este miércoles con el espíritu de este jubilado gallego. Llegó a Tenerife para disfrutar de unos días de vacaciones en Puerto de la Cruz, pero lo que encontró fue la borrasca Therese.
Mientras la borrasca se debilita en Canarias, si bien podrían seguir produciéndose precipitaciones a lo largo de la jornada de hoy, el sonido de la gaita llamó la atención de las personas que se encontraban en el aparcamiento de tierra ubicado junto al muelle portuense.
“En Galicia esto es lo normal”
El viajero gallego buscaba sol y playa, pero la meteorología tenía otros planes. Y lejos de resguardarse en el hotel, decidió sacar su gaita y ‘regalarle’ música al temporal.
“Soy de Galicia, vengo y me encuentro esto”, explica entre risas mientras el viento agita su ropa. “Esto en mi tierra es lo normal, allí llueve tanto que la gente se aplatana; a mí me apetecía calor”, bromea el músico improvisado, quitándole hierro a su ‘mala suerte’.