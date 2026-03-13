Malestar de familias con un club deportivo de Santa Cruz por casos de supuestos abusos

De momento, la familia que más lejos ha llegado prefiere que no trascienda el nombre de un club deportivo de la capital tinerfeña, pero sí que conste que a su denuncia ante la Policía Nacional por un supuesto abuso por intimidación (bullying) de menores contra su hija desde el pasado noviembre en el marco de una disciplina deportiva ofertada se suman otros tres potenciales casos más y que la psicóloga contratada recientemente como mediadora no convence, al menos a estos afectados.
