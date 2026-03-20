Buscan a Carmen Rosa, desaparecida en Canarias: es una persona de “alta vulnerabilidad”

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Carmen Rosa R.M, desaparecida en Canarias desde el 14 de marzo.
La mujer de 54 años, y en situación de “alta vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria, y tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 1,60 metros de estatura, es de complexión normal, tiene el pelo rubio y ondulado, y los ojos marrones.
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Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Carmen Rosa a que contacten con los teléfonos 868 286 726.
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