CajaCanarias proyecta este lunes el largometraje ‘20.000 especies de abejas’

La filmoteca de la Fundación CajaCanarias clausura su ciclo de cine de marzo, Nombres propios, con la película española 20.000 especies de abejas (2023). La sesión tiene lugar este lunes, a partir de las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada es libre hasta completar el aforo. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
En 20.000 especies de abejas, Estibaliz Urresola Solaguren construye un sensible retrato sobre la infancia trans y la búsqueda del nombre que nos habita, recordándonos que la identidad es un derecho inalienable. La trama se ubica en el País Vasco, donde Cocó, una niña de ocho años, pasa el verano en la casa de su abuela junto a su madre y hermanas.
Allí, rodeada de mujeres de diferentes generaciones, Cocó explora su identidad mientras lidia con la incomodidad de un cuerpo y un nombre que no siente como propios.
Entre otros reconocimientos, 20.000 especies de abejas obtuvo los Goya a la mejor dirección novel y al mejor guion original, así como el de mejor actriz de reparto.