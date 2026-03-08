Cajasiete impulsa un proyecto audiovisual para visibilizar el papel de las mujeres agricultoras de Canarias

La entidad financiera Cajasiete, enmarcada en la declaración del año 2026 como Año Internacional de la Mujer Agricultora por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ha impulsado un proyecto audiovisual y divulgativo destinado a visibilizar el papel esencial de las mujeres en el sector primario de Canarias, un reconocimiento histórico al trabajo que miles de mujeres desarrollan en el ámbito agrícola en todo el mundo.
El proyecto recoge el testimonio de trece mujeres profesionales del campo canario que representan distintas realidades del sector primario en el Archipiélago, desde la agricultura y la ganadería hasta la producción alimentaria y la gestión sostenible del territorio.
A través de una serie de entrevistas audiovisuales y materiales divulgativos, la iniciativa pretende poner en valor la contribución económica, social, cultural y medioambiental de las mujeres agricultoras, así como dar visibilidad a su papel en la sostenibilidad del territorio, el mantenimiento del tejido productivo local y la conservación de las tradiciones agrícolas.
La iniciativa responde al compromiso institucional de Cajasiete con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el desarrollo sostenible del archipiélago y el apoyo al sector primario, ámbitos que forman parte del modelo cooperativo de la entidad.
Trece historias que representan al campo canario
El proyecto reúne el testimonio de trece mujeres profesionales procedentes de distintas islas, que comparten su experiencia vital y profesional, su vínculo con la tierra y los desafíos que afronta el sector.
El proyecto ha sido concebido con un enfoque divulgativo y formativo, con el objetivo de acercar a la sociedad canaria la realidad del sector primario y reconocer públicamente la labor de las mujeres que trabajan en él.
Todo el material generado estará disponible de forma abierta y gratuita para la ciudadanía, cooperativistas, clientes, empleados y agentes del sector, garantizando un acceso amplio a los contenidos y favoreciendo su utilización como recurso educativo y de sensibilización social.
Con esta iniciativa, Cajasiete reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad, el apoyo al sector primario y el impulso de un modelo de desarrollo sostenible para Canarias, dando voz a mujeres referentes en ámbitos tradicionalmente masculinizados y contribuyendo a reconocer su papel fundamental en el futuro del territorio.
Sobre Cajasiete
Cajasiete es una Cooperativa de Crédito, además de la única entidad financiera canaria, que cuenta con más de 62.000 socios y 253.000 clientes de todo el archipiélago.
Con una red comercial que cuenta con 90 oficinas repartidas por las islas, Cajasiete se posiciona como una de las entidades financieras con mayor solvencia del sistema financiero nacional, y la mayor de Canarias, con un ratio del 21,18%.
La cooperativa cuenta con un equipo de más de 460 personas que trabajan por una misión común: “Transformar la confianza de las personas en progreso sostenible para Canarias”
A su vez, Cajasiete forma parte del Grupo Caja Rural, un consolidado referente nacional que supera los 1,5 millones de socios, 6,5 millones de clientes, más de 2.300 oficinas y 9.000 profesionales.