Socios del Círculo de Amistad XII de Enero piden un cambio de estatutos

Un total de 298 socios del Círculo de Amistad XII de Enero de la capital se han unido para exigir a la actual directiva la convocatoria de una junta general extraordinaria, la cual finalmente se celebrará hoy, en la que exigen impulsar un cambio de los estatutos que, a su juicio, han quedado “desfasados” en nueve artículos por carecer de “falta de transparencia” a la hora de tomar decisiones en asuntos clave para la sociedad recreativa.
Los promotores de la acción piden modificar los artículos 59º, 17º.1, 17º.2 , 18º.1, 40º. 3, 49º.1, 53º, 57º y 58º de los estatutos y reglamento general del Círculo de Amistad, porque a su juicio “fomentan desigualdades e injusticias entre las diferentes categorías de socios existentes”, una situación derivada tras la desconfianza generada por parte de un sector tras varias convocatorias extraordinarias celebradas el pasado año en las que se debatieron, entre otros asuntos, la venta de unos terrenos que la sociedad recreativa posee en Las Hespérides.
Según explican los impulsores de este cambio, “pedimos modificar el artículo 59º que hace referencia a los socios predilectos, pues en los actuales estatutos se reconoce en esta categoría a los que llevan más de 40 años pagando cuotas y derramas pero se les permite vender o donar la acción a un familiar mientras mantienen el derecho a voto”. Según los cálculos, en esta situación hay unos 1.500 socios predilectos que están ejerciendo un doble sufragio que afecta a la gestión interna el Círculo. Además, apuntan que a este hecho se suman los socios de honor, a los que los actuales estatutos también permiten el voto cuando es un “privilegio que debe eliminarse”, al igual que con los socios de mérito, que solo tendrían que votar si conservan la acción.
Por ello reclaman que “cada acción equivalga a un voto y que el socio que conserve su acción tenga derecho a votar pero el que la ha vendido o donado solo a voz”. Añaden que en 2009 se sacaron 30 artículos juntos a votación, no uno a uno como ahora piden, e incluso el anterior presidente del Círculo en 2012 propuso hacer esta modificación que es “de sentido común” para el bien de la entidad.