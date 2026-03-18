Es oficial: el cambio de hora de marzo ya tiene fecha y así afecta a Canarias

España se prepara para un ajuste horario clave que marca el inicio real de la temporada de luz. En apenas unas semanas, el país ejecutará el esperado paso al horario de verano, una medida que, aunque genera debate cada año, ya está plenamente confirmada por el calendario oficial del Estado. El cambio de hora de marzo llega antes de lo que crees.
Este cambio busca aprovechar al máximo las horas de sol durante la primavera, permitiendo que las tardes se alarguen de forma perceptible. Sin embargo, el giro radical en nuestras rutinas conlleva que el domingo sea el día más corto del año, con solo 23 horas de duración.
¿A qué hora exacta se cambia el reloj?
El ajuste se producirá en la madrugada del último fin de semana de marzo, concretamente del sábado 28 al domingo 29. Es el momento en el que los relojes deben dar el salto hacia adelante:
- En la Península y Baleares: A las 02:00 horas pasarán a ser las 03:00.
- En Canarias: El ajuste se realiza una hora antes; a la 01:00 serán las 02:00.
Este adelanto supone que esa noche se duerma una hora menos, un sacrificio que se compensa con un amanecer y un atardecer que se desplazan una hora, regalando luz natural hasta bien entrada la tarde.
Lo que dice el BOE: calendario hasta 2026
La normativa que rige este cambio es estricta y está recogida en la Orden PCM/186/2022. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el calendario de la hora de verano está fijado para garantizar una transición precisa y sincronizada en todo el territorio nacional. El Real Decreto 236/2002 es la base legal que mantiene esta práctica, a pesar de las constantes peticiones de empresarios y sectores políticos para unificar un horario fijo durante todo el año.
Cuidado con tus dispositivos electrónicos y el cambio de hora de marzo
Hoy en día, la mayoría de los ciudadanos no tiene que preocuparse por mover las manecillas manualmente. Los teléfonos inteligentes, tablets y ordenadores están configurados con el protocolo de red NTP (Network Time Protocol), lo que garantiza que el cambio de hora se aplique de forma automática y uniforme.
No obstante, es recomendable revisar dispositivos “offline” como relojes de pulsera analógicos, despertadores de pila o los relojes del coche, que suelen ser los principales causantes de confusiones y retrasos el lunes siguiente al cambio.
Impacto en el día a día
Como consecuencia inmediata, el domingo 29 notaremos que anochece mucho más tarde. Este fenómeno coincide con el momento del año en que los días crecen de forma natural, beneficiando directamente al sector del ocio y al bienestar cotidiano. La luz extra por las tardes no solo invita al paseo y al consumo, sino que supone un alivio psicológico tras los meses de invierno.
A pesar de las críticas por el posible impacto en el descanso, el horario de verano se mantiene firme como una de las citas ineludibles de la primavera en España.