El cambio de hora en España llegará a finales de marzo. Durante la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026, los relojes se adelantarán una hora para dar paso al horario de verano, lo que provocará que esa noche tenga una hora menos.
Este ajuste se realiza cada año en los países de la Unión Europea con el objetivo de aprovechar mejor las horas de luz natural. Con el nuevo horario, las tardes comenzarán a alargarse y el anochecer llegará más tarde.
El cambio horario se produce de forma simultánea en todo el país y afecta tanto a dispositivos electrónicos como a relojes analógicos.
¿Cuándo se cambia la hora en marzo de 2026?
El cambio al horario de verano en España se producirá en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026.
A las 02.00 horas, los relojes deberán adelantarse una hora y pasarán a marcar directamente las 03.00. En la práctica, eso significa que esa noche se dormirá una hora menos.
La fecha está fijada en el calendario oficial que publica cada año el Boletín Oficial del Estado (BOE), en coordinación con el resto de países de la Unión Europea.
Tras este ajuste comenzará el horario de verano, que permanecerá vigente durante varios meses.
¿Qué cambia con el horario de verano?
El principal efecto del cambio de hora es la redistribución de las horas de luz a lo largo del día.
Al adelantar los relojes, el amanecer se retrasa ligeramente, pero el atardecer llega más tarde, lo que se traduce en tardes con más luz.
Este cambio se percibe especialmente a medida que avanza la primavera, cuando los días continúan alargándose de forma natural.
El punto máximo de horas de luz llegará con el solsticio de verano, que se produce en junio y marca la jornada más larga del año.
¿Cuándo será el próximo cambio de hora?
Después del ajuste de marzo, el siguiente cambio horario en España llegará a finales de octubre de 2026.
En esa ocasión ocurrirá lo contrario: los relojes se retrasarán una hora para regresar al horario de invierno, completando así el ciclo anual del cambio de hora.