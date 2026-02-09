Cambio de hora en Canarias: el día exacto en que deberás adelantar tu reloj y por qué podría ser el último

El cambio de hora en Canarias vuelve a marcar el calendario y, con él, regresa el eterno debate sobre la utilidad de esta práctica. Como cada año, el Archipiélago ajustará sus relojes para entrar en el horario de verano, manteniendo siempre esa histórica y distintiva “hora menos” respecto a la Península que define nuestra identidad horaria.
¿Cuándo cambia la hora en Canarias?
El próximo cambio de hora en Canarias tendrá lugar en la madrugada del domingo 29 de marzo. En ese momento, cuando el reloj marque las 01:00 horas, los canarios deberán adelantar las manecillas hasta las 02:00.
Este ajuste significa, en la práctica, que esa noche “perderemos” una hora de sueño. Sin embargo, a cambio, ganaremos más luz solar durante las tardes, un factor que en las Islas se aprovecha especialmente para el ocio y el turismo.
El impacto en el descanso y la salud
No todo es luz y paseos al atardecer. Los expertos advierten que el cambio de hora en Canarias puede provocar pequeñas alteraciones en el organismo. Es común experimentar episodios de cansancio, irritabilidad o falta de concentración durante los primeros días tras el ajuste.
Para los residentes en las Islas, este cambio también exige una recoordinación con la Península. Los vuelos, las conexiones empresariales y los programas de televisión deben volver a revisarse para evitar confusiones con la diferencia horaria, que se mantiene intacta a pesar del movimiento de las agujas.
¿Será este el último cambio de hora?
El debate sobre la eliminación de los ajustes estacionales sigue vivo en la Unión Europea. Aunque se ha defendido durante décadas como una medida de ahorro energético, los informes más recientes sugieren que el beneficio económico es mínimo frente al impacto negativo en los ritmos biológicos de la población.
En Canarias, donde la variación de luz entre estaciones es menos drástica que en el norte de Europa, el cuestionamiento es aún mayor. Por ahora, y a falta de un consenso definitivo en Bruselas, el sistema se mantiene vigente.
Consejos para adaptarse al nuevo horario
Para minimizar los efectos negativos del cambio de hora en Canarias, los especialistas recomiendan:
- Adelantar gradualmente la hora de acostarse los días previos.
- Evitar el uso de pantallas antes de dormir para facilitar la segregación de melatonina.
- Aprovechar la luz natural de las mañanas para “resetear” el reloj interno.
El segundo ajuste del año, para regresar al horario de invierno, ya está programado para el 25 de octubre, cuando a las 02:00 volverá a ser la 01:00 en Canarias.
El cambio de hora en Canarias: las preguntas frecuentes
¿Se duerme más o menos con el cambio de hora de marzo? Con el horario de verano se duerme una hora menos. Al adelantar los relojes, la noche del sábado al domingo tiene una duración menor, aunque a cambio ganamos una hora más de luz solar por las tardes.
¿Por qué Canarias tiene una hora menos que la Península? Canarias se rige por el huso horario UTC+0 (invierno) y UTC+1 (verano), mientras que la Península utiliza el UTC+1 y UTC+2. Esta diferencia se mantiene durante todo el año para adaptarse mejor a la posición geográfica del Archipiélago.
¿Es este el último cambio de hora oficial? Aunque la Unión Europea ha debatido eliminar los cambios de hora estacionales, no hay una fecha definitiva para su fin. Por ahora, el calendario oficial de España mantiene los ajustes previstos hasta, al menos, finales de 2026.
¿Cómo afecta el cambio de hora a la salud? El ajuste puede causar el llamado “jet lag social”, provocando fatiga, irritabilidad y trastornos del sueño. Se recomienda exponerse a la luz solar la mañana del domingo para ayudar al cuerpo a sincronizarse con el nuevo horario.