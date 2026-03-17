El Gobierno de Canarias activa la prealerta por inundaciones ante la borrasca Therese

Canarias se prepara para una de las borrascas “más impactantes” de los últimos años. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por riesgo de inundaciones costeras y pluviales en todo el archipiélago a partir de las 15:00 horas de mañana, miércoles 18 de marzo.
Esta medida se suma a la alerta por vientos (en las islas occidentales y Gran Canaria) y la alerta por fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma. La llegada de la borrasca ‘Therese’ activará el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Inundaciones (PEINCA) ante la combinación crítica de lluvia, viento y fuerte oleaje.
Riesgo en la costa: atención a las pleamares
El mal estado del mar provocará saltos de oleaje en paseos marítimos, carreteras costeras y zonas de baño. El riesgo será extremo especialmente 2-3 horas antes y después de la pleamar. Los horarios críticos para los próximos días son:
- Miércoles: 12:50 a 13:15 horas.
- Jueves: 01:00 a 01:25 y 13:25 a 13:50 horas.
- Viernes: 01:35 a 02:00 y 14:00 a 14:25 horas.
- Sábado: 02:15 a 02:40 y 14:35 a 15:00 horas.
Lluvias fuertes y riesgo en barrancos
La entrada de un frente frío asociado a ‘Therese’ dejará precipitaciones moderadas y persistentes, con chubascos fuertes o muy fuertes en las islas de mayor relieve (especialmente en el norte, oeste y suroeste). Las autoridades advierten del riesgo de inundaciones urbanas y del crecimiento súbito de barrancos y cauces. Tampoco se descartan aguaceros intensos en Lanzarote y Fuerteventura.