Los canarios tienen un 42% más de probabilidad de acabar despedidos que en el resto de España

Los juzgados de Canarias registraron durante el pasado año 2025, como ya ocurriera en 2024, la mayor tasa del país de procedimientos por despido presentados por cada 100.000 habitantes (477,2) y la tercera de concursos de acreedores (198,4 por cada 100.000 habitantes), según datos difundidos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial.
El informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ revela que el crecimiento de las antiguas quiebras en España en los juzgados de lo mercantil fue durante el año pasado del 30%, lo que supone que, en las islas, éstas aumentaron un 15,5% más que en la media del Estado (45,5%).
Con los datos que maneja el Consejo, se puede afirmar que durante 2025 Canarias fue la tercera comunidad con el mayor incremento porcentual de peticiones de concurso –la primera fue Baleares con un 53,9% y la segunda, La Rioja, 47,5%–.
De los 4.465 concursos de acreedores presentados en las islas, 92 lo fueron a instancia de personas jurídicas, 45 de personas naturales empresarias y 4.327 de personas naturales no empresarias.
Esto significa que el 96,9% de los concursos registrados en las islas fueron presentados por personas naturales no empresarias, o lo que es lo mismo, personas de a pie que solicitaron acogerse a la llamada ‘Ley de Segunda Oportunidad’, detalla la Oficina de Comunicación del TSJC.
De hecho, Canarias registró el año pasado la segunda tasa más alta de concursos de personas naturales no empresarios por cada 100.000 habitantes con 192,3, cifra sólo superada por Murcia (201,2).
La tasa nacional fue de 135,5, es decir, 56,8 puntos más baja que la isleña.
Las estadísticas también desvelan datos referidos a los Procedimientos Especiales de Microempresas (PEM) de personas naturales y personas jurídicas.
Durante el pasado año se incoaron un total de 146 (un 39% más que en 2024), 38 de personas naturales (un 81% más) y 108 de personas jurídicas (+28,6%).
Igualmente Canarias es la segunda comunidad donde más crecieron este tipo de procedimientos en el periodo de estudio, un 39%, porcentaje sólo superado por Aragón (40,7%) –el incremento en todo el territorio nacional fue del 4%–.
En cuanto a procedimientos por despido, los juzgados de lo social de Canarias incoaron en 2025 un total de 10.738, un 3,8% más que en el año anterior (10.344).
Este dato implica que la tasa de demandas por despido por cada 100.00 habitantes en las islas fue de 477,2, la más alta del país (ya lo había sido en 2024), por encima de Madrid (445,6) y de Murcia (345,8).
La tasa nacional fue de 334,9, 142,3 puntos por debajo de la isleña.
El estudio también analiza los procedimientos incoados en reclamación de cantidades dinerarias pues durante el año pasado se computaron en las islas 8.920, un 0,5% menos que en el año anterior.
En cifras relativas, el archipiélago registró una media de 396,4 reclamaciones por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de España al igual que en el año anterior, solo superada por Asturias (421,2).
La tercera fue el País Vasco (371,8) y la tasa nacional fue de 267 reclamaciones por cada 100.000 habitantes.
En lo que se refiere a ejecuciones hipotecarias, se presentaron 1.197 procesos, un 34,9% más que en 2024.
Los datos que aluden a lanzamientos (acuerdo de entrega de bien inmueble) indican que el año pasado hubo en Canarias un total de 1.426, un 17,5% menos que en 2024.
Así, el año pasado se practicaron en el archipiélago 224 lanzamientos derivados de incumplimientos de la ley hipotecaria, un 26,8% menos que en 2024 (306); 1.129 por impago de alquileres, un 13,3% menos que en el ejercicio anterior (1,302) y 73 por otros motivos no especificados, un 41,1% menos que en 2024 (124).
PROCEDIMIENTOS MONITORIOS
La estadística también alude a procedimientos monitorios de tal forma que en el archipiélago se tramitaron durante 2025 un total de 64.849 procedimientos de este tipo, un 17,5% menos que en el ejercicio anterior (78.652).
En términos relativos, y como ya sucediera en 2024, Canarias fue el año pasado el territorio con mayor densidad de este tipo de pleitos (2.882,2 por cada 100.000 habitantes). Madrid fue la segunda comunidad (2.411,2), y Andalucía, la tercera, 2.036.
El informe también detalla que en las islas se computaron el año pasado 114 juicios verbales de ocupación de vivienda (okupas), un 12,3% menos que en 2024. La tasa fue de 5,1 pleitos por ocupación de vivienda por cada 100.000 habitantes.
En este informe se difunden por primera vez datos relativos a las solicitudes recibidas y resueltas por los órganos judiciales sobre la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual por razones de especial vulnerabilidad, pero desde el CGPJ se advierte de que deben interpretarse con carácter orientativo.
Durante el cuarto trimestre de 2025, los juzgados de primera instancia, las secciones civiles de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes de los órganos judiciales de Canarias recibieron 86 peticiones de suspensión de lanzamiento por especial vulnerabilidad y resolvieron un total de 83.