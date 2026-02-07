santa cruz

Oportunidad laboral en Tenerife: estas son las 22 ofertas de empleo abiertas ahora mismo en la capital

La Sociedad de Desarrollo gestiona 22 ofertas de empleo para cubrir 40 vacantes
Ofertas de empleo
La Sociedad de Desarrollo gestiona 22 ofertas de empleo para cubrir 40 vacantes.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, ha anunciado la apertura de 22 ofertas de empleo para cubrir un total de 40 vacantes en diversos sectores estratégicos.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha animado a los ciudadanos en búsqueda activa a consultar el portal municipal, destacando que estas ofertas son un reflejo de la “evolución positiva de la economía local” y la capacidad de la ciudad para generar nuevas oportunidades.

¿Qué perfiles se buscan?

La Agencia de Colocación gestiona puestos que abarcan desde perfiles técnicos hasta operativos, destacando especialmente los siguientes sectores:

  • Transporte y Logística: Es el área con mayor demanda, destacando 8 plazas para conductores de guagua y 2 para conductores con certificado de discapacidad. También se buscan operarios de lavandería y limpieza.
  • Tecnología y Telecomunicaciones: Ofertas para técnicos de fibra óptica, instaladores y especialistas en refrigeración.
  • Sector Sociosanitario: Demanda constante de auxiliares de ayuda a domicilio, fisioterapeutas y celadores.
  • Jurídico y Comercial: Vacantes para abogados, auxiliares jurídicos, comerciales de seguros y promotores.
  • Otros sectores: Oportunidades para peones agrícolas, frigoristas y ayudantes de coordinación.

Servicios gratuitos y universales

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha recordado que estos servicios son completamente gratuitos y están abiertos tanto a personas como a empresas, independientemente de si residen o están radicadas en la capital. “El objetivo principal es poner en contacto a empresas y personas que demanden empleo”, subrayó Pérez.

Cómo inscribirse

Debido a que los plazos de inscripción son variables, se recomienda a los interesados acceder de forma periódica al portal oficial: www.empleasantacruz.com

Desde el consistorio insisten en la importancia de mantener el perfil profesional actualizado en la plataforma para facilitar que las empresas encuentren el candidato ideal de forma más ágil.

