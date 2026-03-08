Candelaria condena la violenta agresión a un futbolista en Barranco Hondo

La agresión a un futbolista durante un partido en Tenerife sigue generando reacciones institucionales. El Ayuntamiento de Candelaria ha condenado públicamente el incidente ocurrido durante el encuentro disputado en el campo de fútbol de Los Barranquillos, en Barranco Hondo, donde un jugador de la U.D. Hermigua fue agredido presuntamente por una persona del público.
El Consistorio se ha sumado así al rechazo expresado por el Atlético Barranco Hondo, club local, y ha trasladado su apoyo al futbolista afectado, al que ha deseado una pronta recuperación.
El Ayuntamiento de Candelaria condena la agresión en el partido
En un comunicado remitido tras conocerse lo sucedido, el Ayuntamiento subraya su rechazo a cualquier comportamiento violento en el deporte.
“El fútbol, como cualquier disciplina deportiva, debe ser un espacio de convivencia, respeto y deportividad, donde prevalezcan los valores que el deporte promueve dentro y fuera del terreno de juego”, señala la institución.
El Consistorio insiste en que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el ámbito deportivo y recuerda que los partidos deben desarrollarse en un entorno seguro para jugadores, árbitros y aficionados.
Apoyo al jugador de la U.D. Hermigua
El Ayuntamiento de Candelaria también ha trasladado públicamente su apoyo al futbolista de la U.D. Hermigua que resultó agredido durante el encuentro.
Desde la institución municipal han expresado su deseo de que el jugador tenga una pronta recuperación, al tiempo que reiteran su condena firme a este tipo de hechos.
El concejal de Deportes contacta con el club
Además de la condena pública, el concejal de Deportes de Candelaria se ha puesto en contacto con el club para interesarse por el estado del jugador.
Según ha informado el Ayuntamiento, el edil trasladó personalmente a la entidad deportiva la condena institucional a la agresión y el rechazo del Consistorio a cualquier acto de violencia en el ámbito deportivo.
El Ayuntamiento reitera que el deporte debe seguir siendo un espacio de convivencia, respeto y valores, y que situaciones como esta no deben repetirse en los campos de fútbol de la Isla.