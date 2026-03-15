El Carnaval de Los Cristianos baja el telón con brillo propio y mirada al espacio

El Carnaval de Los Cristianos llega a su desenlace después de varios días en los que la fantasía, la música, el color y la participación han vuelto a marcar el pulso de uno de los enclaves más vivos del sur de Tenerife. La edición de este año, inspirada en el espacio, ha convertido la fiesta en un universo de destellos, imaginación y referencias cósmicas.
A lo largo de esta celebración, el carnaval ha vuelto a confirmar que su fuerza no reside solo en la amplitud de la programación, sino en la manera en que cada acto contribuye a construir una atmósfera propia. No se trata únicamente de una sucesión de citas festivas, sino de una experiencia compartida que transforma el núcleo y convierte la calle en un espacio de encuentro, celebración y expresión colectiva.
Las galas han ocupado, una vez más, un lugar central en ese relato. La gala de la reina infantil, la gala de los mayores y la gala adulta han dejado algunas de las imágenes más brillantes de la edición, reivindicando la dimensión más visual y emocionante del carnaval. En ellas se concentra una parte esencial de la fiesta: la creatividad de los diseños, la dedicación de quienes participan, el trabajo silencioso de meses y la emoción que finalmente se abre paso bajo los focos. Son noches que condensan el brillo del carnaval y ayudan a reforzar la identidad de Los Cristianos como un referente festivo del sur de la Isla.
Junto a ese componente más ceremonial, el programa ha reservado también un espacio destacado para el espectáculo drag, concebido como exhibición y convertido ya en una de las citas con más personalidad de la programación. Su fuerza escénica, su libertad expresiva y su capacidad para jugar con el humor, la provocación y la teatralidad lo han reafirmado como una de las manifestaciones más vibrantes del carnaval. En una edición dedicada al espacio, ese despliegue de fantasía ha encontrado además un marco especialmente sugerente.
Pero si algo distingue verdaderamente al Carnaval Internacional de Los Cristianos es su capacidad para salir del escenario y conquistar la calle con absoluta naturalidad. La fiesta no se entiende aquí sin el paseo, sin la música al aire libre, sin los disfraces mezclados con el paisaje costero y sin esa sensación de celebración abierta que termina impregnándolo todo. Los Cristianos ha vuelto a vivir un fin de semana en el que el carnaval se ha expresado desde su vertiente más popular, cercana y participativa, reuniendo a vecinos, visitantes, familias y grupos de amigos en un ambiente marcado por la convivencia y la alegría compartida.
El Carnaval de Día ha sido una de las grandes muestras de esa forma de celebrar. La posibilidad de vivir la fiesta a plena luz, en un entorno abierto y junto al mar, vuelve a aportar a Los Cristianos un sello muy reconocible. A ello se ha sumado la Ruta Playera, convertida ya en una de las señas de identidad más singulares de esta celebración. Pocas imágenes resumen mejor el carácter del carnaval que esa unión entre música, disfraces, paseo y litoral, entre el pulso festivo y la identidad costera de un núcleo que ha hecho de su espacio urbano una extensión natural del propio carnaval.
También el Coso Apoteosis ha vuelto a confirmar su condición de gran escaparate colectivo de la fiesta. El desfile ha llenado las calles de ritmo, movimiento y color, ofreciendo una imagen rotunda de la capacidad del carnaval para convocar y mostrarse en toda su magnitud. Carrozas, comparsas, vestuario y público han compuesto una estampa de celebración total.
Este lunes, el Entierro de la Sardina pondrá el cierre definitivo a una edición que deja tras de sí una nueva demostración de la fuerza cultural y social del Carnaval Internacional de Los Cristianos. Como marca la tradición, será el momento de la despedida, de la ironía y de esa teatralidad final con la que el carnaval se apaga sin perder del todo su brillo. Y quizá ahí resida una de sus mayores virtudes: en su capacidad para terminar dejando la sensación de que, incluso cuando se despide, la fiesta sigue latiendo un poco más allá de su propio final.