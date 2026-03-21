Llega un cayuco a Los Cristianos con 60 migrantes a bordo en plena borrasca

Salvamento Marítimo ha interceptado este sábado un cayuco con 60 personas próximo al sur de la isla de Tenerife.
La embarcación ha arribado a puerto mientras está decretada la alerta en Canarias por fenómenos costeros adversos y el aviso de olas de hasta cuatro metros, así como intensos vientos y precipitaciones.
A las 13.44 horas, y tras la llamada de un alertante desde tierra, el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del 112 Canarias contactó con el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife, que procedió a movilizar a la salvamar Alpheratz mientras el SIVE de la Guardia Civil actualizaba su posición.
Tras avistar el cayuco la salvamar Alpheratz lo acompañó hasta el puerto de Los Cristanos, donde colaboró en su desembarque y donde les esperaban los equipos de emergencias para su atención