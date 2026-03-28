El CD Tenerife, a dar otro paso de cara a sentenciar el ascenso

El CD Tenerife, tras el empate en Balaídos con el Celta Fortuna y el afortunado triunfo ante el colista Osasuna B, acaricia el ascenso al fútbol profesional, de donde jamás debió salir. El ansiado y deseado ascenso está a la vuelta de la esquina y los de Cervera quieren dar esta noche (20.00 horas/Televisión Canaria) un nuevo paso en Talavera de la Reina. Para ello será necesario jugar mejor al fútbol y ser más efectivos en ambas áreas.
Con doce puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Celta Fortuna, al que le tiene ganado también el gol-average particular, el representativo visita a un rival que ocupa zona de descenso y al que ganó en la primera vuelta gracias a un gol de César Álvarez en el tiempo de prolongación (1-0). Como mal menor tiene la salvación a solo dos puntos.
El entrenador blanquiazul seguirá contando con las bajas de Aitor Sanz, prácticamente restablecido de su dolencia, Nacho Gil, Javi Pérez y Marc Mateu, sumados a las bajas de Dani Fernández y Alassan concentrados con sus respectivas selecciones nacionales.
Álvaro Cervera adelantó en rueda de prensa previa al choque con el Talavera que entrará en convocatoria por primera vez con el primer equipo Pau Fernández, lateral zurdo del filial que ha sido un fijo para Mazinho desde su llegada del CE Sabadell en el mercado invernal. David Rodríguez entrará en la lista porque no presenta ninguna lesión.
La lista de convocados estará integrada por: Dani Martín, Gabri de Vuyst, Landázuri, José León, Facundo Agüero, Pau Fernández, César Álvarez, David Rodríguez, Fabricio, Alberto Ulloa, Juanjo Sánchez, Noel López, Cris Montes, Iván Chapela, Jeremy Jorge, Maikel Mesa, Jesús de Miguel, Gastón Valles, Enric Gallego y Balde.
Se cae de la lista el goleador Fran Sabina para que juegue con el Tenerife B de Mazinho, que este fin de semana recibe al Orihuela, un rival directo por el play-off de ascenso.
El once blanquiazul podría estar compuesto por Dani Martín, David Rodríguez, José León, Landázuri, César Álvarez, Fabricio, Juanjo Sánchez, Cris Montes, Iván Chapela, Gastón Valles y Enric Gallego.
Antecedentes
El CD Tenerife jugará hoy casi 55 años después de su última visita al equipo castellano-manchego. El conjunto blanquiazul ha disputado tres partidos fuera de casa ante este rival, entre 1968 y 1971, en los que conoció los tres signos posibles.
Será la cuarta vez que el Tenerife visite Talavera de la Reina, después de los tres ejercicios consecutivos en los que ambos equipos coincidieron en la extinta Tercera División nacional y bajo otra denominación del cuadro toledano.
El equipo blanquiazul jugó por primera vez en el Municipal El Prado el 17 de noviembre de 1968, donde ganó por 0-2. Un año más tarde, en la quinta jornada de la temporada 1969-1970, se registró un empate sin goles.
La última visita tuvo lugar el 6 de junio de 1971, en el partido que cerraba la temporada 1970-1971. Los blanquiazules acabaron perdiendo por 2-1.
Televisión Canaria, presente
Televisión Canaria retransmite el encuentro entre el CF Talavera y el CD Tenerife. La retransmisión de RTVC arranca con una previa desde las 19:30 horas, en la que se analizarán las alineaciones, la última hora de los vestuarios y el ambiente en las gradas antes del pitido inicial. Al finalizar el choque, emitirá un especial post partido con las declaraciones de los protagonistas y el análisis de lo sucedido.