El CD Tenerife gana por la mínima al Osasuna Promesas (1-0)

Tras el tropiezo, en forma de empate, del Celta Fortuna, el CD Tenerife tenía que dar hoy, derrotando al Osasuna Promesas, un paso de gigante hacia la Segunda División. Así ha sido, si bien a los blanquiazules les ha costado sobremanera mantener el gol en propia puerta de los visitantes, que se produjo nada más comenzar la segunda mitad.
Crónica de la primera parte
No puede, de momento, el CD Tenerife con el colista del Grupo 1 de Primera RFEF. En una primera parte realmente aburrida y de fútbol inexistente, los blanquiazules no pudieron superar la maraña defensiva organizada por el filial rojillo y los palos de la portería navarra.
Lo más destacado del primer acto fueron las ocasiones que el Tenerife malogró en la portería rojilla. La primera fue un centro de Fabricio que acabó con un remate de cabeza de Gastón que se estrelló en el larguero de la portería navarra. Minuto 17. Otra ocasión local relevante fue un disparo fuera de Cris Montes, quien pecó de egoismo ya que no vio como se desplegaban Gastón y Enric. Minuto 28. Y en la recta final de la primera parte, Enric y Gastón desperdiciaron una doble ocasión de gol clarísima. Gallego remató de cabeza y entre Raúl y el larguero evitaron el 1-0. El rechace le cayó al punta uruguayo, que se topó con el defensa Dani González, que sacó el balón en la misma línea de gol. El colegiado tuvo que revisar la jugada por si el balón hubiese traspasado la línea, aunque las imágenes mostraron que el Osasuna B evitó el gol en contra milagrosamente.
De resto, el filial defendió durante gran parte de los 45 minutos con un ordenado bloque bajo que apenas le concedió espacios a los de Álvaro Cervera, quienes dominaron de manera estéril el esférico.