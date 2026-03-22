Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife: “Lo que yo quiero es ascender y toca seguir trabajando. Ya habrá tiempo de celebraciones”

El próximo 9 de abril se cumple un año desde que Felipe Miñambres Fernández (Astorga, León, 29 de abril de 1965) regresara al CD Tenerife. El actual presidente del CD Tenerife se encontró en ese entonces una entidad muy diferente a la que abandonó en el mes de febrero de 2002. Convencido por Rayco García, actualmente el máximo accionista de la entidad, dio el paso de regresar a la Isla y a una entidad marcada por las urgencias deportivas, meses después se confirmaría el descenso a Primera RFEF, y asolada por las guerras intestinas que padecía el consejo de administración. Casi 365 días después, todo ha cambiado. El equipo va camino de firmar un espectacular regreso a Segunda División, mientras que en la directiva reina la paz.
-¿Qué balance hace de su primer año en la Isla tras su regreso?
“Al final lo más importante es el equipo y el equipo está consiguiendo buenos resultados. Estamos viviendo una temporada tranquila y debemos seguir con esta trayectoria para lograr el objetivo. Después, a nivel institucional, pues contento, contento aunque en un primer momento no venía para presidente. Yo en mi cabeza no lo tenía, quizás Rayco sí lo tenía. Hasta ahora va todo bien y estoy contento con cómo se están desarrollando las cosas en todas las parcelas que componen el club. Trato de ayudar desde la parte que me corresponde, no solo en lo mío, sino en otras cosas que puedo ayudar. Todo está yendo bien y esperemos que siga así hasta el final de la temporada”.
-Llegó en un momento muy convulso a nivel institucional, también en la parte deportiva. En un año se han revertido aquellas situaciones. Mucho más no se puede pedir.
“Que Rayco pueda tener el control de la entidad da tranquilidad a todos. Tranquilidad en el día a día y también a la gente, instituciones, patrocinadores, afición, etc. Todo el mundo que está cerca del club prefiere esto y que se hable de fútbol, que se hable de las cosas que se están haciendo, que se hable de la Fundación, que se hablen de los patrocinadores, que se hable de la Ciudad Deportiva, o de todo lo que estamos tratando de mejorar. Es preferible hablar de eso que de si uno se pelea con otro, uno dice una cosa, o que el otro dice otra. El clima es mucho más saludable para todos”.
-¿Qué es lo más positivo que se ha logrado? ¿Qué queda por hacer?
“Bueno, se han hecho bastantes cosas. La verdad es que lo principal, como digo siempre, es lo deportivo, en lo que uno tiene menos trascendencia, ya que la tienen los jugadores y los técnicos. No es fácil que un equipo recién descendido esté en la trayectoria en la que nosotros estamos. Además, se está intentando reducir el déficit lo máximo que podamos. Se están haciendo obras en la Ciudad Deportiva, en la que se ha podido poner asientos en las gradas. También se ha producido un cambio en la idea deportiva en la cantera, especialmente en lo que se refiere al Tenerife B y al Tenerife C. La idea que implantamos era que fuesen mucho más jóvenes, que no nos importaba tanto el resultado como el tratar de ir formando jugadores. A pesar de ese cambio y de tener unas plantillas mucho más jóvenes, los resultados futbolísticos también están siendo buenos y los dos equipos están metidos en zona de play-off de ascenso. Para nosotros eso es importante. En todas las áreas del club se está intentando mejorar y tratamos ser un club estable en lo institucional y darle la importancia que tiene, no solo en la isla sino fuera también”.
-El equipo está sufriendo un bache de resultados desde hace varias jornadas. ¿Cuál cree que es la causa?
“Es que esto no es lineal y a veces tienes días acertados y otros menos. Quizás el secreto esté en la eficiencia. A veces estás con una eficiencia mucho más alta que otras veces. Pero es algo normal que, en una temporada con tantos partidos, haya tramos en los que los jugadores no están tan acertados. Hemos tenido momentos de mucho acierto, de llegar cuatro veces y hacer tres goles, y ahora nos está costando un poco más, pero creo que el equipo hace lo mismo. Incluso hay partidos en los que hace bastante más, como el otro día. Y aún así en partidos en los que no nos fluye mucho el juego, como el día anterior en casa, y somos capaces de hacer tres palos y de generar ocasiones. Tenemos que seguir en la misma línea. Yo en ese aspecto estoy tranquilo, porque veo que el equipo sigue compitiendo bien en cada campo. Que no es fácil ir a campos complicados, como la última victoria fuera en contra del Arenteiro, y siempre tratar de competir”.
-¿El camino que está marcando el Tenerife esta temporada será el ideal para todos aquellos equipos que en el futuro bajen de Segunda División a Primera RFEF?
“Es que no es fácil, no es fácil. Al principio hablé del tema de la camiseta, de ponerse la camiseta de Primera RFEF. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y todos teníamos esa intención, pero es difícil llegar el primer partido a Guadalajara y ver que los jugadores se la han puesto ya. Que no van con el pecho fuera diciendo somos el Tenerife y aquí vamos a ganar sin esfuerzo. En todos los partidos donde ha sido complicado, por las situaciones del encuentro o por campos en los que no estaban bien, el equipo ha tenido siempre esa camiseta. Y cuando se la ha tenido que poner con orgullo por ser el Tenerife, como en campos buenos como el del Racing de Ferrol o en el Alfredo Di Stefano, el equipo ha estado siempre ahí. Eso no es fácil lograrlo. Ahora lo vemos y lo damos por bueno, pero no es fácil llegar a una categoría siendo el Tenerife, llevando los años que se llevaba en Segunda y teniendo en cuenta la historia que hay detrás, y tenemos muchos clubes para poner ejemplos en los que no es fácil. Por eso es algo que debemos valorar”.
– 10 jornadas por delante, 10 puntos de ventaja, ¿el ascenso está hecho?
“No, y si pensamos eso cometeríamos un gran error. Lo que sí es cierto es que si lo perdemos, lo perdemos nosotros. Si nos lo gana alguien sería porque gana los diez partidos que quedan y nosotros no. Pero nosotros tenemos que seguir en la misma línea y saber competir en cada partido como el equipo lo ha hecho. Solo ha habido un equipo que nos ha encontrado las cosquillas, el resto no. Ese equipo es el Barakaldo. Nosotros somos un equipo difícil de batir para cualquiera. A veces estamos mejor y otras estamos peor, pero somos un equipo que compite y que hace las cosas bien. Es difícil que en tantos partidos solo haya un equipo que te haya encontrado. Ahora mismo yo creo que todos saben el camino y ese es el camino que han seguido hasta aquí. No tenemos que hacer nada diferente a lo que hemos hecho, sino mantener la línea que está trazada desde el principio por el cuerpo técnico y por los jugadores”.
-¿A Felipe Miñambres le gustaría que el equipo ascendiera en casa o que ascendiera fuera?
“Bueno, lo que quiero es ascender. Siempre habrá tiempo para celebrarlo, pero lo más importante es ascender. Habrá tiempo, si es fuera, para celebrarlo fuera y después con la gente en casa. Y si es en casa, pues estaremos felices de hacerlo. Pero lo más importante es el siguiente y el siguiente es el Osasuna B, que es un equipo que va abajo, pero cuyos resultados son muy cortos. Hay que tratar de jugarlo con la intensidad y con la actitud que está teniendo el equipo hasta ahora”.
-¿Le preocupa la baja de Nacho Gil, que puede estar fuera de juego hasta el mes de mayo?
“No, la verdad es que me preocupa por él. Estará frustrado y me preocupa por él en lo personal y en lo futbolístico. Habrá otro con otras características y son oportunidades. La plantilla es larga y está para eso, para cuando haya lesiones y sanciones. Al final es una plantilla larga y esa plantilla está para algo. El que salga seguro que puede aportar otras cosas y con diferentes características a las de Nacho”.
-¿Cómo está Aitor Sanz?
“Bueno, pues está ahí. Esperemos que se recupere. Hubo un tramo en el que no jugaba, porque estaban jugando otros compañeros, luego volvió y nos dio las características que él tiene. Ahora está tratando de recuperarse y estará fastidiado porque perderse este tramo de temporada es un poco frustrante, seguro. Pero habrá otros jugadores que salen. El otro día fue la oportunidad para Ulloa. Y seguro que otros saldrán, diferentes. Me preocuparía que 5, 6 o 7 jugadores estuviesen de baja. Eso cambiaría mucho la configuración del equipo”.
-¿Se han activado las conversaciones con él, o con su representante, para ver qué va a pasar con el capitán al finalizar la temporada?
“Nosotros ahora estamos centrados en lo más importante. Lo más importante es tratar de seguir ganando partidos. La temporada acabará muy pronto y seguro que hay tiempo para hablar de todo. Como el año pasado. El año pasado al final tenía muchas dudas sobre la situación y creo que a las cosas hay que darles el tiempo necesario. No solo por nuestra parte, sino también por la otra parte, que es la del agente y la del jugador. Nosotros sabemos lo que nos da, lo que ha sido y lo que es. Eso siempre está presente”.
-¿Al presidente le gustaría que Aitor siguiera?
“A mí lo que me gusta es que sea feliz y uno, a veces, no sabe dónde encuentra la felicidad. El año pasado pensó que la felicidad estaba fuera. Después recapacitó y pensó que estaba dentro. Pero lo que me importa es que una leyenda como Aitor sea feliz de aquí al final de su carrera”.
-Si decide colgar las batas, si decide retirarse, ¿se le buscará encaje dentro de la estructura del club para que siga ligado al Tenerife?
“Hay gente que es válida siempre. A mí me tocó vivir eso mismo. Después de retirarme me quedé en el club, me quedé trabajando un año de una cosa y otro año de otra, hasta que se me puso en la dirección deportiva del fútbol base. La gente que tiene unas determinadas cualidades, tanto profesionales como personales, siempre tienen hueco en el club”.
-Si el equipo sube a Segunda División, ¿habrá que hacer muchos fichajes para competir bien en Segunda?
“Eso yo creo que no toca ahora. Es más importante disfrutar de los procesos. A veces nos vamos mucho al futuro sin haber asegurado el presente. Debemos asegurar el presente y después ya veremos el futuro. Todavía quedan diez partidos importantes en los que, a veces, las situaciones de determinados jugadores cambian y acaban siendo muy importantes. Cuando terminemos de hacer el trabajo, veremos cuál es el siguiente y dónde estamos para seguir avanzando”.
-A nivel económico, el presupuesto de la próxima temporada estará marcado por la austeridad. ¿Intuye muchas dificultades?
“Ahí ya lo que nos marque la Liga. Tenemos reuniones con Liga para ver en los parámetros donde vamos a estar. También tenemos potencial en lo que se refiere a patrocinadores y eso nos dará un margen mayor. Hay que ver las cuentas que tiene la Liga en relación a nuestra situación y veremos. Es verdad que cuando subes normalmente no estás muy sobrado, la verdad”.
-La salvación del equipo pasa por subir, mantenerse y seguir aspirando a más, por lo que ha dejado entrever el actual consejo de administración.
“Obvio, tenemos que seguir y tenemos que seguir formando jugadores para que nos den resultado y necesitamos vender. El dinero donde más se gasta es en jugadores y el dinero donde más se ingresa es en jugadores. Tenemos una gran Ciudad Deportiva y sus frutos no se ven rápido, sino que requiere un tiempo. Nuestra idea es que bastantes chicos de la cantera puedan jugar en el primer equipo. Eso va a depender de ellos y de nuestros técnicos para su formación. Luego, en algún momento, vamos a tener que vender, porque ahí es donde realmente está el dinero que permiten solventar situaciones económicas complicadas”.
-¿Es decir que los César, David Rodríguez o Dani Fernández están en el mercado?
“Lo importante es que ellos sigan rindiendo bien. Seguro que hay jugadores que pueden ser interesantes. Después dependerá de las propuestas que lleguen por ellos y si para nosotros son suficientes o no. Pero lo más importante, estés en la categoría en la que estés, es que juegues y que lo hagas bien. El tema es mostrarse, hacer las cosas bien y seguro que encuentran salida o se quedan con nosotros, ya que son jugadores importantes”.
Felipe Miñambres, el Franz Beckenbauer blanquiazul
¿Quién no recuerda la imagen de Felipe Miñambres celebrando el golazo que le marcó al Olympiacos en el Stadio Georgios Karaiskakis de Atenas? Aquel misil que se coló en la portería defendida por Talikriadis forma parte de la centenaria historia blanquiazul. Poco se podía imaginar aquel atacante astorgano, mientras corría enloquecido por el césped de aquel infierno griego, que con el paso del tiempo se convertiría en una figura fundamental para el CD Tenerife. Ya en sus comienzos se hizo notar por ser el primer jugador que se acogió, en el verano de 1989, al decreto 1006 que fijaba las cláusulas de rescisión de contrato, una herramienta que hoy día es común pero que hasta aquel entonces nunca se empleaba. Con esa maniobra logró enrolarse en las filas tinerfeñas, club en el que lo ha sido todo. Jugador, entrenador, coordinador de la cadena de filiales, director deportivo y, desde el 2 de junio de 2025, es el vigesimocuarto presidente del club en sus 103 años de historia. Para encontrar un caso similar hay que acudir nada menos que a una leyenda del fútbol mundial y del Bayern Múnich, el alemán Franz Beckenbauer.