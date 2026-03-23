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Terrible choque frontal en Tenerife: dos heridos graves y un vehículo calcinado

Un tercer coche que circulaba detrás logró reanimar al joven del vehículo calcinado
Terrible choque frontal en Tenerife: dos heridos graves y un vehículo calcinado
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Un choque frontal en Tenerife, concretamente en la carretera TF-46, a su paso por Guía de Isora, ha dejado a dos personas en estado grave. Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), socorrieron a todos los heridos.

Según las primeras informaciones, una pareja de turistas que circulaba desde Santiago del Teide en dirección a Las Américas colisionaron con un joven que conducía en sentido contrario, desde Las Américas hacia Santiago del Teide, y que realizó una maniobra de adelantamiento. Todo apunta a que, durante esa maniobra, colisionó frontalmente con el vehículo de los turistas.

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Tras el impacto, el coche del joven quedó desplazado hacia la zona del muro lateral, en una vía sin mediana. El vehículo terminó completamente calcinado.

Un tercer coche que circulaba detrás logró reanimar al joven del vehículo calcinado, sacándolo de ahí y haciendo una maniobra RCP. El hombre tendría, según testimonios, una lesión “muy grave” en la cabeza descrita como “tremendamente delicada”. El varón ya ha sido evacuado en helicóptero.

En cuanto a los otros heridos, una mujer del vehículo turístico se encuentra en estado grave.

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