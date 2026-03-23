Queman contenedores en Santa Cruz mientras la Policía Local atendía las emergencias de la borrasca Therese

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado un nuevo episodio de quema de contenedores en Tenerife durante el fin de semana, en paralelo a las incidencias provocadas por la borrasca Therese en la capital tinerfeña: “En esta ocasión, en el cruce de la carretera de Geneto con El Sobradillo, en el distrito Suroeste”, confirman las autoridades municipales.
El aviso se ha difundido a través de redes sociales, donde el cuerpo policial señala que, además de las actuaciones relacionadas con el temporal, también han tenido que intervenir por este tipo de actos vandálicos.
“No se trata de un hecho aislado. Este tipo de actos ya se han repetido anteriormente, provocando daños, poniendo en riesgo la seguridad de vecinos y vecinas y obligando a movilizar recursos de emergencia”, añade.
Cabe recordar que la quema de contenedores es una infracción grave, con sanciones económicas muy importantes e incluso responsabilidades penales: “Apelamos a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitar que estos hechos continúen sucediendo en nuestra ciudad”, sentencia la Policía Local.