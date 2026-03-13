“A Tenerife las colas le cuestan 500 millones de euros al año”: el impacto de perder 2,5 horas cada día

El colapso circulatorio que sufre Tenerife ha dejado de ser únicamente un problema de movilidad. Según un estudio realizado por el Foro de Amigos del Sur de Tenerife, el impacto económico de las retenciones diarias asciende a 500 millones de euros al año.
Según han explicado, la cifra se desprende de la valoración de las horas de trabajo perdidas y el consumo de combustible innecesario que realizan miles de conductores.
José Fernando Cabrera, presidente del citado foro, ha detallado en el programa Hay que verlo de Televisión Canaria la magnitud de esta crisis. Según José Fernando, el coste de finalizar todas las carreteras pendientes en la Isla se sitúa en torno a los 2.000 millones de euros.
Bajo esta premisa, asegura que el ahorro derivado de la supresión de las colas permitiría financiar la totalidad de las obras necesarias en cuatro años.
Impacto en la salud
La saturación de las vías, motivada por el crecimiento de la población y el consiguiente aumento del parque móvil, afecta especialmente al sur de Tenerife. Esta zona, que concentra la mayor densidad habitacional y turística, registra sus peores datos en el tramo comprendido entre Los Cristianos, Las Américas y Adeje, con especial incidencia en el enlace de Las Chafiras.
Los efectos negativos van más allá de lo económico. José Fernando advierte de que los trabajadores se ven obligados a invertir entre 2 y 2,5 horas extra diarias en las carreteras, lo que deriva en cuadros de estrés, ansiedad y cansancio acumulado.
Tramos que deberían recorrerse en apenas 10 minutos terminan consumiendo gran parte de la jornada laboral de quienes se desplazan por motivos profesionales, obligando a recalcular constantemente los tiempos de trayecto.
Déficit de infraestructuras
Desde el Foro de Amigos del Sur denuncian que, históricamente, no se han construido carreteras en Tenerife en los últimos 25 años. Según explican, la respuesta técnica de la Consejería de Obras Públicas durante este periodo se basaba en la ausencia de proyectos redactados.
Sin embargo, el escenario ha cambiado: en la actualidad, aseguran, la Isla cuenta con los proyectos técnicos terminados para resolver los puntos críticos de su red viaria.
En este sentido, los empresarios del sur solicitan a la Consejería la salida inmediata a concurso de las obras en los tramos:
- San Isidro – Las Chafiras
- Las Chafiras – Las Américas
- Las Américas – Fañabé
El foro presenta la implementación de estas infraestructuras como la solución definitiva para mitigar no solo las pérdidas económicas, sino también la contaminación y el riesgo de accidentes asociados al estancamiento del tráfico en las principales arterias de Tenerife.