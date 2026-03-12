Empresarios del sur de Tenerife: “El lastre brutal del tráfico está aislando a la población”

Los empresarios del sur de Tenerife alertan sobre las consecuencias de los constantes atascos de tráfico en la autopista TF-1, donde hay tramos en los que llegan a circular 100.000 vehículos diariamente, y en los accesos a los principales núcleos turísticos.
Además de repercutir de lleno en las relaciones personales y familiares de los automovilistas, con una clara influencia negativa en su estado anímico, las caravanas kilométricas que se registran prácticamente a todas horas entre San Isidro y Adeje demuestran que los habitantes del sur han perdido capacidad de movilidad, lo que está generando serias consecuencias sociales y económicas.
El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Javier Cabrera, se muestra muy crítico con esta realidad que sufren miles de ciudadanos cada día y explica su punto de vista con un ejemplo. “Quienes residen en el lado de Adeje ya no van a consumir o prestar servicios al lado de Las Galletas y viceversa. Nos vamos aislando de nuestros propios núcleos con todas las consecuencias que eso tiene, entre ellas la pérdida de competitividad y de dinamismo económico, social y empresarial”, manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS.
Cabrera asegura que los problemas de tráfico “están suponiendo un lastre brutal para la sociedad sureña” y confirma que ya hay numerosas empresas que no prestan servicios en determinados días y horarios: “¿Cómo vas a enviar a un empleado a hacer, por ejemplo, una medición para un presupuesto si resulta que pierde tres horas atascado en una cola, que es casi la mitad de su jornada de trabajo?. Es insostenible”.
El dirigente de la organización empresarial sureña se mostró tajante con las voces que relacionan el problema de las limitaciones en la movilidad exclusivamente con el notable crecimiento poblacional que ha experimentado la comarca en las últimas décadas, “como si el aumento hubiera ocurrido ayer”.
En ese sentido, recordó que desde la entrada del nuevo siglo el número de residentes en el sur ha crecido una media del 9% cada año, “tres o cuatro veces más por encima de lo que se considera un crecimiento normal” y, sin embargo -agregó- “todas las infraestructuras siguen siendo las mismas de hace 25 años”.
“Que digan que somos muchos es increíble. ¿Y quién sobra? Desde cuándo la gente es un problema si trae ideas, relevo generacional, dinamismo, comercio… El problema lo está causando la Administración porque no ha aportado las soluciones”, concluyó.
MOMENTO CLAVE
Para José Fernando Cabrera, presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), la Isla vive un “momento clave” para resolver su histórico déficit de infraestructuras viarias. “Queda poco más de un año para que acabe la actual legislatura y la Isla, por primera vez en mucho tiempo, dispone de proyectos de carreteras con los expedientes totalmente terminados para poderse contratar”, manifestó ayer a este periódico el empresario hotelero y expresidente de la patronal Ashotel.
Es el caso, recordó, en la comarca meridional de la ampliación de tres carriles de la autopista TF-1 entre San Isidro (Granadilla de Abona) hasta Las Chafiras (San Miguel de Abona), del tramo de Las Chafiras a Playa de Las Américas (Adeje) y del desdoblamiento de Playa de Las Américas a Fañabé. “Son obras pensadas y diseñadas para resolver el problema de los atascos de tráfico en el sur y oeste de Tenerife”, remarcó.
A juicio de José Fernando Cabrera, el escenario actual dibuja “una oportunidad única, porque siempre se dijo que en Tenerife no se hacían carreteras al no haber proyectos y ahora sí los tenemos”.