La rápida acción de varios conductores que evitó una tragedia mayor en un accidente grave en Tenerife

La rápida intervención de varios conductores fue clave para evitar un desenlace aún peor en el accidente grave registrado esta mañana en la carretera TF-46, a su paso por Guía de Isora, que se ha saldado con al menos dos heridos en estado grave. Testigos que presenciaron el siniestro se bajaron de sus vehículos “sin dudarlos para auxiliar a los implicados, que se habían quedado atrapados en el interior de su coche, logrando sacar a uno de ellos a tiempo antes de que el vehículo ardiera por completo. Entre los presentes, se encontraba un médico, que colaboró en su reanimación en los primeros momentos.
El siniestro tuvo lugar cuando, según las primeras informaciones, un joven que circulaba desde Las Américas hacia Santiago del Teide realizó una maniobra de adelantamiento, colisionando frontalmente con un vehículo en el que viajaba una pareja de turistas en sentido contrario. A consecuencia del impacto, el coche del joven se desplazó hacia el lateral de la vía, en un tramo sin mediana, y terminó completamente calcinado.
La vía TF-46, en el tramo a la altura de Guía de Isora, forma parte de un corredor clave que conecta la comarca suroeste con el norte de la isla y cuenta con un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora.
Por el momento, no se ha confirmado ninguna maniobra concreta que implique la invasión del carril contrario por parte de alguno de los vehículos implicados.
A la espera de que se esclarezcan las causas del accidente, no se descarta que el vehículo de los turistas pudiera haber invadido el carril opuesto, en un tramo con un único carril en su sentido, o bien que el joven se adentrara en el carril contrario en la zona donde la vía dispone de dos carriles, una imprudencia habitual en este tipo de tramos para facilitar adelantamientos.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos de los parques de Tejina y Guía de Isora, agentes de la Guardia Civil de tráfico, policías localesvarias ambulancias, y un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC)o, además de instalarse carpas para la atención de los heridos.
El joven presentaría una lesión craneal de carácter muy grave, descrita como “tremendamente delicada”. Fue evacuado en helicóptero medicalizado tras ser sedado en el lugar del accidente. Por su parte, la mujer que viajaba en el vehículo turístico también resultó herida de gravedad.
La vía fue cerrada en ambos sentidos mientras continúan las labores de los equipos de emergencia, y el tráfico está siendo desviado por la TF-82, que conecta Los Menores, Guía de Isora y Chío.