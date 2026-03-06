Diez estrenos para disfrutar en pantalla grande

La oferta de estreno en cines españoles apuesta esta semana tanto por la cantidad como por la variedad. Así, animación, acción, terror, ciencia ficción, comedia y drama se dan cita en títulos como Hoppers, Cleaner: Rescate vertical, ¡La novia!, Línea de extinción y Caminando con el diablo, entre otras.
Empezamos con Hoppers, la nueva película de animación original de Disney y Pixar. Dirigida por Daniel Chong, el creador de Somos osos, cuenta la historia de Mabel, una apasionada de los animales que usa una tecnología revolucionaria para saltar su conciencia dentro de un castor robótico y hablar directamente con ellos.
Cleaner: Rescate vertical evoca el cine de los años 90, un cruce entre Misión imposible y La jungla de cristal dirigido por Martin Campbell, responsable de películas de James Bond como Casino Royale o GoldenEye. Daisy Ridley, quien interpreta a una exsoldado convertida en limpiadora de ventanas, encabeza el reparto junto a Clive Owen como un líder extremista y el actor tinerfeño Taz Skylar, popular por One Piece, en su rol más intenso hasta la fecha.
De Maggie Gyllenhaal, directora de La hija oscura, llega ¡La novia!, una visión audaz del mito de Frankenstein. Christian Bale es un monstruo solitario en el Chicago de los años 30 que pide a la científica revolucionaria interpretada por Annette Bening crear una compañera y reaniman a una joven asesinada que cobra vida en Jessie Buckley. El reparto estelar suma a Penélope Cruz, Peter Sarsgaard y Jake Gyllenhaal.
También encontramos en cines Línea de extinción, un trepidante thriller ambientado en un mundo arrasado por criaturas que solo habitan por debajo de los 2.500 metros de altitud. Dirigida por George Nolfi, está protagonizada por Anthony Mackie y Morena Baccarin. La historia sigue a un padre que, para salvar a su hijo, se atreve a cruzar ese límite mortal junto a una científica y una joven decididas a preservar el futuro de la humanidad.
Caminando con el diablo ofrece un intenso thriller rural ambientado en la España de los años 80, ópera prima de Rubén Pérez Barrena protagonizada por Tamar Novas y Marina Salas. La película explora la culpa, la pérdida y el lado más oscuro del ser humano en un paisaje tan árido como inquietante.
Otros estrenos
Además, se suma El último vikingo, comedia negra del danés Anders Thomas Jensen, con Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas y Søren Malling. Una road movie alrededor de Anker, que sale de prisión tras quince años por un robo cuyo botín enterró su hermano Manfred, quien ahora sufre un trastorno mental que lo hace creer que es uno de los Beatles.
Completando la cartelera, Pillion es la ganadora al Mejor Guion en Un Certain Regard de Cannes, dirigida por el debutante Harry Lighton y protagonizada por Alexander Skarsgård y Harry Melling. La historia explora en Londres el romance y sumisión sadomasoquista entre un tímido joven y un carismático líder motero.
Destaca también El mago del Kremlin, un thriller político dirigido por Olivier Assayas con Paul Dano como el asesor Vadim Baranov y Jude Law como Vladímir Putin, acompañado de Alicia Vikander.
Primer largometraje de Antonio Vicent, Aves de corral es un thriller con elementos de comedia con Diego Anido, Pedro Casablanc y Chechu Salgado. En la película, una banda criminal planea matar a un dirigente del CNI, pero el fin de semana de una pareja de novios lo complica todo.
Y cerramos con otra propuesta animada, el biopic La extraordinaria vida de Marcel Pagnol, dirigido por Sylvain Chomet, que recorre la infancia en Marsella, carrera literaria y cinematográfica del autor francés del siglo XX.