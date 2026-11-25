Este jueves 26 de noviembre, a las 19:00h, en la Sala San Borondón de La Laguna (c/Daute nº 1) tendrá lugar la presentación del libro Amaro Pargo. Todo lo que sabemos sobre el corsario, de Manuel de Paz Sánchez, Daniel García Pulido y Francisco Braian Cabrera Alonso.
El libro ha sido editado por el Ayuntamiento de La Laguna y el Centro de la Cultura Popular Canaria, en la Colección editorial TODO SOBRE CANARIAS.
Esta obra ofrece al lector una síntesis global de la figura de Amaro Rodríguez Felipe (1678-1747), Amaro Pargo, un personaje realmente singular en la Historia de Canarias, del Atlántico y de América durante la época que le tocó vivir, especialmente durante el primer tercio del siglo XVIII, en el que desarrolló diversas actividades en las Indias, especialmente en el área del Caribe. Gozó de la protección de Felipe V, que le designó para combatir el contrabando y la piratería en el Nuevo Mundo, fabricó y gobernó navíos por orden de la Corona, experimentó no pocos percances en el Océano y, cuando regreso a Canarias, le preocuparon tres aspectos esenciales. En primer lugar, la potenciación de la religiosidad y de las cofradías en diferentes iglesias laguneras, en especial la conventual de Santo Domingo, así como su apoyo al monasterio de Santa Catalina de Siena. En segundo término, invertir buena parte de sus recursos en obras caritativas como la Cuna de Expósitos, los presos de la cárcel y los menesterosos en general, y, finalmente, garantizar para sus descendientes un destacado patrimonio que perdurase durante varias generaciones.
Hace más de una década Daniel García Pulido y Manuel de Paz Sánchez iniciaron la aventura de publicar una muestra representativa de la producción documental relacionada con Amaro Rodríguez Felipe, Amaro Pargo, y sus familiares más directos. Este proyecto editorial representa la culminación de una trayectoria científica que comenzó formalmente en 2015 con la edición por el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Gobierno de Canarias) de El Corsario de Dios. A ello se han sumado nuevas voces, nuevos discípulos, como es el caso presente de Francisco Braian Cabrera Alonso, cuya tesis doctoral, la primera en su género, se dirige precisamente a estudiar una de las etapas más interesantes de Amaro Rodríguez Felipe en América.
Para los autores “Este libro es una primera aproximación a la gran historia de Amaro Pargo, uno de estos reyes del mar que convirtieron a las Canarias de la primera mitad del siglo XVIII en un lugar de resistencia y de lucha, en un espacio de esperanza y de libertades, en un archipiélago que, a pesar de sus reducidas dimensiones, escribió y contribuyó a escribir algunas de las páginas más heroicas, gloriosas e interesantes de este lado del Atlántico medio”.
La publicación se enmarca en una sólida línea de investigación sobre la historia marítima y cultural del Archipiélago, sustentada en trabajos previos de los autores sobre la piratería en Canarias y la defensa histórica de Santa Cruz de Tenerife frente a los ataques británicos. A través de este nuevo volumen, los investigadores no solo rescatan la trascendencia de Amaro Pargo, sino que también sacan a la luz las fascinantes trayectorias de su hermano José Rodríguez Felipe, fallecido en un naufragio cerca de Cuba, y de su sobrino Amaro José González de Mesa. Este último, un intelectual formado en la Universidad de Salamanca, encarna a la perfección el espíritu de la época al compaginar los negocios familiares y la espiritualidad heredada de su tío con el mando de navíos míticos que cruzaron el Atlántico en repetidas ocasiones.
Esta obra ofrece una inmersión profunda en la realidad de las ciudades-puerto canarias de los siglos pasados, espacios abiertos al mundo donde la vida, el honor y la supervivencia estaban intrínsecamente ligados al mar. Con este lanzamiento, los autores reafirman su compromiso con la divulgación científica y el rescate del patrimonio documental, ofreciendo al público una visión rigurosa y apasionante de una de las épocas más heroicas de la navegación atlántica.
Los autores
Manuel de Paz Sánchez, (Santa Cruz de La Palma, 1953). Licenciado y doctor con premio extraordinario. Catedrático de Historia de América en la Universidad de La Laguna, a partir de 1995. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas especializadas de España y del exterior (Francia, Reino Unido, República Checa, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Cuba, México, etc.), en castellano y en otros idiomas (inglés, francés, neerlandés y portugués).
Asimismo, ha participado en diferentes congresos e impartido conferencias como profesor invitado en universidades de Francia (París VIII, FrancheComté, Nantes), República Checa (Universidad Carolina de Praga), y en centros de Cuba y de otros lugares.
Recibió en 1982, el Premio Viera y Clavijo del Cabildo Insular de Gran Canaria por su tesis doctoral sobre la historia de la francmasonería en las Islas Canarias. En los últimos años se ha centrado en el estudio de las relaciones atlánticas durante la Edad Moderna, con especial referencia al Siglo de las Luces y, al mismo tiempo, en la obra de José de Viera y Clavijo (1731-1813), mediante la edición crítica de varios de sus textos más emblemáticos, algunos de ellos inéditos. Actualmente estudia las actividades corsarias y la figura singular de Amaro Rodríguez Felipe, Amaro Pargo (1678-1747).
Daniel García Pulido, (Santa Cruz de Tenerife, 1975). Técnico especialista del Fondo de Canarias de la Biblioteca General y de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Como investigador histórico es autor, entre otros trabajos, de San Rafael y San Roque, un camposanto con historia (1810-1916), del Diario y Cuadernos de citas de José de Anchieta y Alarcón (1705-1767) –7 vols.–, de Fuentes documentales del 25 de julio de 1797 (en colaboración con Pedro Ontoria Orquillas y Luis Cola Benítez) –2 vols.–, y de La historia del 25 de julio de 1797 a la luz de las fuentes documentales (en colaboración con Luis Cola Benítez). Es colaborador asiduo de artículos de temática histórica en el suplemento La Prensa del periódico El Día.
Ha obtenido los siguientes galardones: 1er premio de periodismo “General Gutiérrez” (1999 y 2916); 1er premio de investigación “Marqués de Villanueva del Prado” (2001) –junto a José Luis García Pérez y Luis Cola Benítez–; premio de Investigación histórica “Antonio Rumeu de Armas” (2002); premio de Periodismo “Leoncio Rodríguez” (2005); y premio de periodismo “Sabino Berthelot” (2009).
Francisco Braian Cabrera Alonso, (La Laguna, 2000) es graduado en Historia y Máster en Patrimonio Cultural por la Universidad de La Laguna, donde realiza su tesis doctoral sobre el corsario Amaro Pargo. Su labor combina la investigación histórica con la gestión y difusión del patrimonio cultural. Sus estudios se centran en las relaciones entre Canarias y América en la Edad Moderna, especialmente en comercio, esclavitud y piratería.