EN DIRECTO | Baxi Manresa-La Laguna Tenerife

El Baxi Manresa domina de principio a fin a La Laguna Tenerife (86-80)

Los aurinegros nunca estuvieron por delante en el marcador
La Laguna Tenerife no pudo con el BAXI Manresa, que nunca permitió que el equipo de Txus Vidorreta fuera nunca por delante en el marcador en su partido del Congost (86-80). Los insulares nunca encontraron su ritmo, ni en ataque ni en defensa, por lo que los locales fueron justos vencedores.

Dos triples del Manresa pusieron el 6-0 antes de cumplirse un minuto de partido. Los locales lograron imponer su ritmo, ante un La Laguna Tenerife muy errático (9-3). En casi cinco minutos los de Vidorreta habían logrado solo tres tantos.

Mejoraron los porcentajes del Canarias, aunque no lo suficiente para que el marcador se igualara (16-9).

Como sucede con La Laguna Tenerife, en poco más de dos minutos los aurinegros sí igualaron las cosas (25-19) pese a un último tiro local.

Mejoró La Laguna Tenerife en el arranque de la segunda manga (25-23) pero los manresanos siguieron marcando el ritmo.

Una técnica a Vidorreta, a falta de cuatro minutos para el final, puso el 39-31 sin acabar de espolear a los suyos, que seguían a rueda de un Manresa muy coral (46-37).

Manresa mantuvo las distancias (51-41) hasta un parcial de 0-5 (51-46). Comenzó entonces un momento del partido muy igualado, con un marcador siempre con rentas bajas.

LA clave local fue su regularidad. En ningún momento fueron a arreones. Movieron bien el balón y asi cerraron la tercera manga con 70-59.

EL último cuarto fue el mejor de La Laguna Tenerife. Los locales bajaron algo su capacidad, fallando tiros y permitiendo el Canarias acercarse (76-74).

La Laguna Tenerife había hecho lo más complicado, pero en un cara o cruz en los tiros libres, los insulares dejaron escapar un merecido triunfo manresano.

