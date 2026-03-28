El CD Tenerife no pasa del empate en Talavera (0-0)

El CD Tenerife sumó en Talavera un punto más en su camino de retorno hacia el fútbol profesional en un partido de brega, de mucho esfuerzo y poco brillo en el que se pudo quedar sin el botín final de no ser por la milagrosa mediación de David Rodríguez sacando bajo palos un disparo de Nordin en el último minuto del descuento de la contienda.
El entrenador blanquiazul dispuso un once inicial con dos caras poco habituales como las de Facundo Agüero como sustituto de José León en el centro de la zaga e Iván Chapela intentando hacer las veces de Nacho Gil para medirse a un Talavera muy sólido en su feudo, sin conocer la derrota como local desde enero y con todas las entradas agotadas para ver al líder de la categoría, algo que sólo había logrado en esta campaña en el duelo copero frente al Real Madrid (2-3).
El cuadro local intentó presionar arriba al CD Tenerife para tratar de mantenerlo lo más lejos de su área posible. No le salió mal el planteamiento a los toledanos que apenas permitieron alegrías futbolísticas a los blanquiazules, ayer vestidos de rojo por coincidencia de colores en la primera equipación con la de su rival.
El CD Tenerife se acercó por primera vez a la meta de Belman con un tímido remate de Enric Gallego en el minuto seis y el Talavera tuvo su mejor opción de la primera parte con un remate cruzado de Marcos Moreno que se marchó fuera a los nueve minutos. Desde ahí el partido se puso feo, con el Talavera abriendo el campo para intentar llegar por unas bandas bien defendidas por los laterales tinerfeños.
A los 14 minutos se reclamó penalti por un agarrón continuado sobre Enric Gallego que no se señaló pero fue cuando el CD Tenerife encontró energía con el balón para acercarse más a la meta local aunque sin definición.
Con el Talavera metiendo duro la pierna en cada acción el partido se convirtió en una batalla física teniendo el Tenerife en handicap de verse con las líneas algo separadas lo que le dificultaba las combinaciones.
En el minuto 33 Enric Gallego vio una amarilla ridícula en comparación a otras acciones locales que habían quedado sin castigo y tres minutos después César remató fuera una dejada brillante de Gastón Valles. El uruguayo tendría la mejor oportunidad antes del descanso tras un centro desde la derecha de Chapela pero estuvo muy blando en su intento de batir a Belman.
El partido se fue al descanso con la igualada a cero con un último intento del Talavera a través de un disparo de Pitu repelido por Dani Martín.
Los blanquiazules necesitaban más protagonismo de Fabricio y Juanjo Sánchez, notables en el juego de contención pero desarmados a la hora de generar fluidez ofensiva. De esta forma los dos atacantes blanquiazules permanecían arriba aislados y malamente recibían balones limitándose a bajar a buscarlos a zonas de poca influencia en su labor.
En el minuto 51 los locales tuvieron una buena opción en una jugada por banda derecha que llevó el balón a los pies de Marcos Moreno. El atacante controló y disparó y Juanjo se cruzó para desviar lo justo la trayectoria del cuero.
El Tenerife seguía espeso, sin aportación de Noel López y con muy poco protagonismo de Iván Chapela, pero pudo marcar a los 55 minutos con un remate forzado de Gallego tras un balón rescatado por Gastón Valles. Fue la última aportación del delantero catalán al partido, a los 60 minutos se iría sustituido junto a Chapela dando entrada Cervera a Balde y Jeremy Jorge.
Los talaveranos metieron a Di Renzo, su máximo goleador de la temporada, saliente de lesión y Cervera tuvo que mover obligatoriamente su banquillo para dar entrada a León por Facundo Agüero que se marchó con problemas físicos.
A los 70 minutos el árbitro, que tuvo una buena actuación salvo algún detalle, dejó sin amonestar la patada más dura y clara del encuentro, una de Di Renzo sobre Juanjo en una fase del partido donde los dos equipos se ajustaban para no perder el orden y renunciar al punto que atesoraban momentáneamente.
Jeremy Jorge tuvo incidencia en el juego cuando protagonizó una buena jugada por banda izquierda que acabó sin rematador y luego Balde enviaría alta una notable opción todavía dentro de la misma acción y dentro del minuto 76.
Cuatro minutos más tarde el Talavera introdujo otros tres cambios para dar frescura a su once cuando el Tenerife intensificaba su presión y el dominio del jueego pero sin la chispa necesaria para generar peligro.
De esta forma el final del partido tuvo emoción pero no acciones brillantes hasta que Fabricio cortó una contra local en el minuto final del descuento otorgado por el colegiado. El Talavera colgó el balón en el área y cuando llegó a las botas de Nordin el local remató cruzado un balón que llevaba camino de gol hasta que apareció David Rodríguez para evitarlo.