baloncesto

La Laguna Tenerife domina en Málaga donde ya impacta Patty Mills (70-95)

Los de Vidorreta firman un triunfo coral en el Martín Carpena
EN DIRECTO | Unicaja Málaga-La Laguna Tenerife
Patty Mills debutó con La Laguna Tenerife | acb Photo / Mariano Pozo
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La Laguna Tenerife firmó un partidazo ante Unicaja Málaga  (70-95) al que dominó desde el principio gracias a un juego coral, pero con un Patty Mills estelar. El australiano se fue a los 24 tantos siendo imprable para su rival.

Muchos errores en el arranque de partido (0-2) hasta que los visitantes abrieron algo de brecha (2-10). En cinco minutos Unicaja solo había podido meter dos tantos.

La defensa canarista se impuso en los siete primeros minutos (5-15) para cerrar el cuarto con 11-20.

La Laguna Tenerife imponía su ritmo.

La Laguna Tenerife se impone

Mills se desató en ataque y Unicaja intentó responder (16-24) gracias a Balcerowski. PEro La Laguna Tenerife era mejor.

Los de Vidorreta circularon el balón como ellos saben para lograr un parcial de 7-14 para el 23-38. Esos 15 puntos eran la mayor renta hasta el momento.

Un triple de Marcelinho, sobre la bocina, dejó las cosas 30-46.

Un 11-0 de salida puso el (41-46) hasta que La Laguna Tenerife arregló las cosas con dos triples (41-52)Mills, líder absoluto, obligó a Ibon Navarro a parar el duelo con 41-55 con más de cinco minutos por jugarse.

El Canarias devolvió el parcial (0-13) para el 41-59 hasta que, en otro arreón, Unicaja pusiera el 46-59. Con Mills desatado, La Laguna Tenerife se fue al 53-70 dando sensación de mantener un control absoluto.

La manga acabó con 54-74. El dominio canarista era aplastante.

El Canarias resolvió rápido (60-84) desde el exterior. El 60-88 fue la mayor renta en el duelo, que acabó con 70-95.

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