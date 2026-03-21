La Laguna Tenerife domina en Málaga donde ya impacta Patty Mills (70-95)

La Laguna Tenerife firmó un partidazo ante Unicaja Málaga (70-95) al que dominó desde el principio gracias a un juego coral, pero con un Patty Mills estelar. El australiano se fue a los 24 tantos siendo imprable para su rival.
Muchos errores en el arranque de partido (0-2) hasta que los visitantes abrieron algo de brecha (2-10). En cinco minutos Unicaja solo había podido meter dos tantos.
La defensa canarista se impuso en los siete primeros minutos (5-15) para cerrar el cuarto con 11-20.
La Laguna Tenerife imponía su ritmo.
La Laguna Tenerife se impone
Mills se desató en ataque y Unicaja intentó responder (16-24) gracias a Balcerowski. PEro La Laguna Tenerife era mejor.
Los de Vidorreta circularon el balón como ellos saben para lograr un parcial de 7-14 para el 23-38. Esos 15 puntos eran la mayor renta hasta el momento.
Un triple de Marcelinho, sobre la bocina, dejó las cosas 30-46.
Un 11-0 de salida puso el (41-46) hasta que La Laguna Tenerife arregló las cosas con dos triples (41-52)Mills, líder absoluto, obligó a Ibon Navarro a parar el duelo con 41-55 con más de cinco minutos por jugarse.
El Canarias devolvió el parcial (0-13) para el 41-59 hasta que, en otro arreón, Unicaja pusiera el 46-59. Con Mills desatado, La Laguna Tenerife se fue al 53-70 dando sensación de mantener un control absoluto.
La manga acabó con 54-74. El dominio canarista era aplastante.
El Canarias resolvió rápido (60-84) desde el exterior. El 60-88 fue la mayor renta en el duelo, que acabó con 70-95.