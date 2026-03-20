La Laguna Tenerife ya tiene rival para los cuartos de final de la Liga de Campeones

La Laguna Tenerife se medirá al Galatasaray turco en los cuartos de final de la Liga de Campeones de baloncesto, con el factor cancha a su favor en el partido de vuelta.
El Asisa Joventut ha quedado emparejado con el oponente más exigente del sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el AEK Atenas, el único equipo invicto del top dieciséis.
Los verdinegros tendrán que ser capaces de asaltar, como mínimo una vez, el temible infierno griego, si quieren estar presentes en la final a cuatro que se disputará en Badalona entre el 7 y 9 de mayo.
Mientras, el Unicaja de Málaga se medirá en su eliminatoria de cuartos de final al Alba Berlín.
La otra eliminatoria, la única sin presencia española, la protagonizarán el Rytas Vilnius y el Era Nymburk.
El primer partido del ‘play-off’ se disputará entre los días 31 de marzo y 1 de abril, mientras que el segundo será los días 7 y 8 del mismo mes. En caso de ser necesario un tercero y definitivo de desempate, será los días 14 o 15 de abril.
En cuanto a la final a cuatro, también se sortearon los emparejamientos: el ganador del AEK-Asisa Joventut se medirá en semifinales al ganador del Unicaja-Alba Berlín. Por otro lado, el ganador del Rytas-Nymburk se medirá al ganador del duelo La Laguna Tenerife-Galatasaray.