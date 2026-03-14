La Laguna Tenerife nos tiene acostumbrados a partidazos, pero el de hoy, ante el Valencia Basket (89-71) es, sin duda, el mejor en años.
Los de Vidorreta, sin Gio Shermadini por el fallecimiento de su padre, desarbolaron a un equipazo como es Valencia. Lo del Santiago Martín fue, sencillamente espectacular y mágico.
Gran inicio local
Gran inicio de La Laguna Tenerife (6-2) ante un Valencia que con su marcado estilo de posesiones corts impuso un rimto endiablado (16-16).
Con la baja de Gio, Fran Guerra se multiplicaba bajo el aro mientras el tiro exterior local comenzaba a hacer daño, sobre todo de la mano de Van Beck (25-20).
Con 25-20 se llegó al final de una primera manga vibrante.
La Laguna Tenerife, espectacular
Dos triples de Van Beck y Fitipaldo dispararon a La Laguna Tenerife (31-20). Pero la tercera personal de Wesley fue la peor noticia hasta el momento para los locales.
El Canarias hacía daño a su rival desde el triple (37-22) con 11 de 21 y un 51% de acierto. Pedro Martínez había pedido ya dos tiempos muertos a falta de seis minutos para el descanso.
La Laguna Tenerife se marchó 21 tantos arriba (43-22) en medio de un ritmo frenético de los locales.
El derroche defensivo del Canarias dejó en 28 tantos a los valencianos. Fue, sin duda, una de las mejores primeras partes de La Laguna Tenerife en el Santiago Martín en años. Muchos años. Y eso, viendo el nivel de este equipo durante los últimos años no es sencillo (48-28).
Mantiene las diferencias
Cambió la dinámica en el arranque de la tercera manga. El tiro exterior local comenzó a fallar y eso lo supo aprovechar Valencia para recortar diferencias (50-36).
Pero el Canarias supo sufrir para mantener distancias que nunca fueron inferiores a 14 tantos.
La defensa local seguía siendo tremenda (64-48).
El arranque de cuarto fue increíble (72-51) porque a La Laguna Tenerife le quedaba intensidad y acierto.
Fue así como cerró el partido con u n 89-71 contundente, en uno de los mejores partidos que se recuerdan a este club.