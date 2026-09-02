La Laguna Tenerife estrena ‘piel’ para la 26/27 con mucha identidad

La Laguna Tenerife ya tiene nueva piel para afrontar una temporada que volverá a exigirle al máximo en la Liga Endesa y en la EuroCup, competición europea en la que debuta el conjunto lagunero. El club aurinegro presentó en la noche de ayer sus dos primeras equipaciones en un escenario cargado de simbolismo: la plaza del antiguo Convento de Santo Domingo, en pleno corazón de Aguere, a escasos metros de la iglesia del mismo nombre, donde yace la propia tumba de Amaro Pargo, y cuya explanada fue antaño una de las primeras canchas del conjunto canarista.a escasos metros de la iglesia del mismo nombre, donde yace la propia tumba de Amaro Pargo, y cuya explanada fue antaño una de las primeras canchas del conjunto canarista.
La primera camiseta, bautizada como ‘Amaro Pargo’, apuesta por el negro como color dominante, acompañado de detalles grises y amarillos.
La equipación aúna varios detalles y elementos alusivos a Pargo, popularmente conocido como el ‘corsario bueno’, por su condición de aventurero benefactor. Más allá de la estética, el diseño pretende recuperar la figura del célebre corsario y comerciante tinerfeño y reivindicar el papel de Canarias como punto de conexión entre Europa, África y América.
Un mapa del Atlántico recorre la prenda, con el Archipiélago destacado sobre el pecho, mientras distintos elementos vinculados a Pargo -su escudo heráldico, un galeón, un astrolabio, una daga y la calavera de su sepulcro- completan una camiseta que parece contar una historia en cada detalle.
El pantalón de juego incluye una Rosa de los Vientos, símbolo que representa la dirección de los puntos cardinales, utilizado tradicionalmente en mapas, brújulas y cartas náuticas de la época.
La segunda equipación cambia radicalmente de registro. El amarillo vuelve a ser protagonista en una propuesta inspirada en los balcones canarios, uno de los grandes símbolos de la arquitectura tradicional de las Islas. La trama de rombos reproduce las celosías de madera y se combina con referencias a la carpintería artesanal, como los barrotes torneados y los rosetones ornamentales.
La equipación rinde igualmente homenaje a nuestros artesanos, a esa madera de tea que resiste el paso del tiempo, la del balcón que ha visto pasar la vida entera y desde el que seguimos gritando, con orgullo, que somos canarios y que esta es nuestra tradición.
Dos diseños diferentes, pero con una misma intención: que La Laguna Tenerife no solo vista de amarillo y negro, sino que lleve consigo una parte de Canarias allá donde juegue. Austral Sport ha puesto el diseño y el club, la historia y la identidad. Ahora solo falta que la pelota empiece a volar y que estas camisetas empiecen a escribir sus propios capítulos.