Las jugadoras españolas de baloncesto celebran con ‘El Polvorete’ su pase a semifinales del Mundial 2026

La selección española femenina de baloncesto ha encontrado una banda sonora muy canaria para celebrar en el vestuario su clasificación para las semifinales del Mundial 2026.
Las jugadoras festejaron el pase al ritmo de El Polvorete, la conocida canción del artista canario Pepe Benavente, según muestra un vídeo compartido por la Federación Española de Baloncesto (FEB).
Las imágenes recogen la celebración del combinado nacional después de superar este jueves a Australia por 66-89 en los cuartos de final del campeonato que se disputa en Berlín.
Con El Polvorete sonando, las internacionales españolas celebran una victoria que garantiza a España estar entre las cuatro mejores selecciones del Mundial y pelear por las medallas.
El tema popularizado por Pepe Benavente, uno de los nombres más reconocibles de la música popular en Canarias, acompañó así uno de los momentos de celebración de la selección tras conseguir el billete para semifinales.
España supera con claridad a Australia
El equipo dirigido por Miguel Méndez encarriló el encuentro frente a Australia con una contundente primera mitad. España anotó 58 puntos antes del descanso y se marchó a vestuarios con una ventaja superior a los 20 puntos, con 31-58 en el marcador.
La intensidad defensiva y el acierto ofensivo permitieron al conjunto español abrir pronto una diferencia que Australia no logró neutralizar durante la segunda mitad.
España terminó imponiéndose por 66-89 y logró, según la información facilitada, su primera victoria ante el combinado australiano.
El triunfo coloca ahora a la selección a un solo partido de disputar la final del Mundial.
Estados Unidos, próximo rival
El siguiente obstáculo será de máxima exigencia. España se enfrentará este sábado a Estados Unidos por una plaza en la final del Mundial 2026.
El combinado español afrontará así las semifinales después de una sólida actuación ante Australia y con la posibilidad de asegurar una nueva medalla mundialista.