De ‘El Polvorete’ a ‘Un beso’, Pepe Benavente da un importante consejo al grupo Nueva Línea: “Sobre todo humildad”

El cantante canario Pepe Benavente, ha aprovechado su intervención en el programa ‘Ponte Al Día’ de RTVC para felicitar al grupo tinerfeño Nueva Línea, que atraviesa uno de los momentos más importantes gracias al éxito de su canción ‘Un beso’.
El tema ha logrado esta semana un hito histórico para la formación al entrar por primera vez en el Top 200 de Spotify España, además de liderar actualmente la lista de canciones virales de las plataformas. Un reconocimiento que ha sorprendido incluso a las propias integrantes del grupo, que no esperaban una repercusión tan rápida ni tan amplia.
Durante su intervención, Pepe no solo celebró el logro, sino que quiso compartir una serie de consejos dirigidos a las jóvenes artistas, basados en su propia experiencia en la música. “Sobre todo humildad”, subrayó el veterano cantante, insistiendo en que “no todo es el dinero” dentro de una carrera artística.
El artista de ‘El Polvorete’ también recordó la importancia de mantener los pies en la tierra ante el éxito: “Algún día la gente chillará por ustedes”, afirmó, en referencia a los escenarios y al reconocimiento del público, animándolas a disfrutar del camino sin perder la esencia.
Pepe cerró su mensaje con un guiño a la identidad y al orgullo isleño: “Como canario que soy, ¡arriba!”, una frase que resonó como apoyo explícito a una nueva generación de artistas del Archipiélago que comienza a abrirse paso en las grandes plataformas musicales.
El fenómeno de Nueva Línea con ‘Un Beso’ confirma el creciente impacto de la música hecha en Canarias, situando al grupo tinerfeño como una de las propuestas emergentes más destacadas del momento.