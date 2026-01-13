Tonny Tun Tun dice que la orquesta tinerfeña Nueva Línea usa su versión de ‘Noche de copas’: “Es 100% demostrable”

El periodista y creador de contenido en internet Javier de Hoyos asegura en un vídeo en TikTok que el cantante Tonny Tun Tun ha acusado a la orquesta de moda tinerfeña, Nueva Línea, de plagiar su versión de la mítica canción Noche de copas.
“Resulta que el grupo Nueva Línea está interpretando la maravillosa canción Noche de copas que todo el mundo canta todo el día”, explica de Hoyos. “Tonny Tun Tun dice que están usando una versión que él ya creó hace 15 años”, añade.
En la siguiente parte del vídeo, el tiktoker muestra una de las respuestas en una pequeña entrevista que al puertorriqueño en la que precisamente le mencionan el éxito que está teniendo Nueva Línea al interpretar este tema.
“Literalmente es la misma versión que hice en 2011; muy guapa“, señalaba un Tony Tun Tun que al menos en apariencia parecía no tener ningún problema al respecto.
En cualquier caso, tal y como recuerda Javier de Hoyos, la canción no es de Tony Tun Tun ni de Nueva Línea.
@javihoyosmartinez Tonny Tun Tun acusa a Nueva Línea de plagio por su versión de “Noche de copas” #nuevalinea #nochedecopas ♬ sonido original – JaviHoyos
Comunicado de Tonny Tun Tun
De alguna manera, Tonny Tun Tun ha entrado en la polémica a través de Instagram, tras publicar una historia en la que aclara que nunca ha dicho ser el autor de la canción Noche de copas, pero sí denuncia que el arreglo musical utilizado por el grupo Nueva Línea es “idéntico” al suyo, creado en 2011.
Según explica, no tendría inconveniente en que se utilizara su versión siempre que se soliciten los derechos correspondientes, algo que —asegura— no ha ocurrido hasta ahora.
Además, subraya su faceta como músico, productor y arreglista, y afirma que la nueva interpretación se inspira en su trabajo y no en la versión de María Conchita Alonso, una circunstancia que considera “100% demostrable”.
Nueva Línea, de bailar con Rosa Dávila a ‘La Resistencia’
La orquesta Nueva Línea sigue a lo suyo: triunfando. Ayer, lunes, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, recibió al grupo en la sede de la corporación insular e incluso se animó a bailar algunos de sus grandes éxitos.
El éxito de la orquesta nacida en Arafo es evidente. Prueba de ello es que se hablara de ella este lunes, 12 de enero, en el programa La Revuelta, presentado por David Broncano, durante la intervención de la colaboradora Lalachus.
En un momento del espacio, la colaboradora agradeció el recibimiento del presentador, “pero yo quiero que me deeeees…”, y fue entonces cuando el público cantó al unísono “un besito nada más”.
Ante la reacción de sorpresa de Broncano, Lalachus le explicó que se trata de un éxito viral de Nueva Línea, una orquesta de Tenerife. “Está todo el rato en mi cabeza”, le dijo al presentador mientras él valoró la canción de “muy tropical”.
La colaboradora aseguró que ha invitado al grupo a acudir al programa. “Les he dicho ‘quiero que vengáis’, que si no Pablo Motos hace su TikTok y ya deja de ser viral”, bromeó.
Durante su breve intervención, Lalachus consiguió arrancar la melodía entre el público en varias ocasiones.
De las verbenas de Tenerife a ser viral en redes
Nueva Línea es una orquesta con más de 30 años de trayectoria. En la actualidad está integrada por nueve personas, con cuatro solistas femeninas —Sofía, Raquel, Maite y Alicia, de entre 18 y 24 años— y cinco músicos profesionales.
En el último año ha superado los 600.000 seguidores en TikTok y acumula millones de reproducciones en distintas plataformas. Uno de sus vídeos más difundidos supera los 35 millones de visualizaciones.
El impulso a su proyección en redes llegó con su versión de Una noche de copas, tema compuesto y producido en 1984 por Juan Carlos Calderón, cuya reinterpretación comenzó a circular en TikTok hasta alcanzar una amplia difusión, especialmente en Latinoamérica.
La visibilidad del grupo se ha visto reforzada tras la difusión de sus canciones por parte del artista canario Quevedo en redes sociales.
Las cuatro vocalistas proceden de Arafo, Güímar y Fasnia, y compaginan la actividad musical con estudios universitarios, primeros trabajos y formación continua.