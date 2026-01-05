De Arafo, al mundo: Nueva Línea y el fenómeno viral de ‘Una noche de copas’

Arafo es tierra de músicos. De bandas, de orquestas, de arte popular. Una tradición arraigada que ha pasado de generación en generación y que sigue marcando la identidad cultural del municipio. En este enclave de la comarca sureste nace Nueva Línea, una orquesta que ha logrado trasladar la música de verbena desde las plazas a las plataformas digitales.
La orquesta, que tiene más de 30 años desde su fundación, en la actualidad está integrada por nueve integrantes. Al frente, cuatro solistas femeninas –Sofía, Raquel, Maite y Alicia– de entre 18 y 24 años, acompañadas por cinco músicos profesionales. En apenas un año, Nueva Línea ha superado los 600.000 seguidores en TikTok, acumulando varios millones de reproducciones en plataformas digitales. Uno de sus vídeos más virales roza los 35 millones de visualizaciones.
El punto de inflexión llegó con su versión de Una noche de copas, un clásico de 1984 compuesto y producido por Juan Carlos Calderón. La reinterpretación, con arreglos actuales y voces femeninas, comenzó a circular en TikTok hasta convertirse en un fenómeno global, con especial impacto en Latinoamérica.
Las cuatro solistas, aún sorprendidas por la acogida de su música, compaginan su carrera artística con estudios universitarios, sus primeros trabajos y una formación musical continua.
Una trayectoria de fondo
Detrás de este éxito se encuentra José Marrero, fundador y director de Nueva Línea. “En los años 80 las orquestas eran muy amateurs. Todo estaba por hacer: grupos pequeños y poca profesionalización”, explica. Para Marrero, la evolución en la Isla llegó con la irrupción de Billo’s Caracas Boys en su paso por los carnavales de Santa Cruz: “Ahí hay un antes y un después en el formato local”.
El proyecto echó raíces, fue creciendo temporada tras temporada, atravesando distintas etapas y consolidándose en el circuito festivo. La formación actual, sin embargo, ha marcado un punto de inflexión. “Aposté por chicas jóvenes, cuatro solistas femeninas, un formato casi inédito en las Islas”, explica.
Cuatro voces, cuatro caminos
Las cuatro jóvenes, caras visibles del proyecto actual, proceden de Arafo, Güímar y Fasnia. Sofía, la más joven del grupo, pasó antes por formaciones de folclore y pop hasta llegar a la orquesta. “El grupo, tal y como la gente lo conoce hoy, es bastante reciente”, señala. Su voz se ha convertido ya en una de las más reconocibles del proyecto.
Raquel creció entre verbenas, aunque nunca se imaginó sobre el escenario. “Siempre estaba en primera fila, nunca pensé que acabaría cantando en una orquesta”, reconoce. Alicia, por su parte, llegó sin conocer el repertorio tradicional. “No me sabía ni una canción de verbena. Tuve que aprendérmelas todas desde cero”, cuenta entre risas.
Maite, la mayor del grupo y la incorporación más reciente, subraya el esfuerzo que implica este formato: “Entre semana trabajamos y estudiamos; los fines de semana son para la orquesta. Es cansado, pero esto es lo que nos gusta”.
Las cuatro coinciden en que aún no son del todo conscientes del giro que han dado sus vidas. “La gente nos reconoce y nos felicita, ya sea en un centro comercial o en el gimnasio. Ha sido un cambio enorme”, explican. Buena parte de ese impacto se concentra fuera de Canarias, especialmente en Latinoamérica. “Tenemos más seguidores de fuera que de aquí”, señalan, con presencia destacada en países como Venezuela, México, Colombia o Argentina.
El último espaldarazo llegó cuando Quevedo compartió el tema viral en sus redes sociales. “Fue una locura”, recuerda Sofía. “Ahí nos dimos cuenta de que nos estaba escuchando mucha gente que no venía del mundo de las verbenas”.
Identidad y futuro
“Buscamos un sonido propio, arreglos que den personalidad al grupo y conecten rápido con la gente”, resume Marrero. El director reconoce el cambio radical que ha vivido el sector y la importancia de las redes sociales: “Hoy las plataformas marcan tendencias. Sin TikTok o Instagram es muy difícil existir”, afirma, asumiendo incluso tareas de gestión digital dentro del proyecto.
Nueva Línea ha recorrido prácticamente todo el Archipiélago y ha actuado por primera vez en Gran Canaria. Existen conversaciones para giras en la Península a partir de 2027 y contactos internacionales que se estudian con cautela.
Las integrantes, sin grandes pretensiones, le piden al 2026 “seguir así de bien”, o como resume Maite: “con las mismas ganas de ir a cada plaza”. “Buen rollo, grupo unido y disfrutar en el escenario”. Alicia añade la clave interna: “Detrás hay músicos, técnicos y un equipo enorme. Eso es lo que queremos cuidar”.
Nueva Línea ha encontrado su propio carril: una orquesta de verbena que, sin dejar de serlo, ha aprendido a moverse en el nuevo lenguaje musical: la viralidad en redes sociales.