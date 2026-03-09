Una plaga de ratas desata la indignación de los vecinos en el Polígono de Güímar

La situación en el Polígono Industrial de Güímar ha cruzado el umbral de lo tolerable para quienes residen en sus inmediaciones.
Según las denuncias recogidas por el programa ‘Hay que verlo’ de Televisión Canaria, la zona presenta un estado de abandono que ha derivado en una preocupante plaga de ratas, motivada por la acumulación de residuos y el deterioro del servicio de recogida.
“Me acaba de pasar una rata por encima”
Los testimonios de los afectados reflejan una realidad insalubre en el entorno de las paradas de transporte público y las áreas industriales. “Vi una rata al bajarme en la parada de guaguas y pensaba que era algo puntual; pasados unos días, vi que eran más, que lo que había era una plaga”, explica Raúl, uno de los vecinos denunciantes.
La gravedad del asunto ha llegado al punto de que otros transeúntes denuncian contacto físico con los roedores debido a su gran número: “La zona está muy sucia, me acaba de pasar justo una rata por encima“, relata otra vecina afectada por la falta de higiene en los alrededores del polígono.
Vertidos incontrolados
El origen del problema reside, según los residentes, en el uso incívico de las zonas de recogida y la insuficiencia de recursos municipales. Los vecinos denuncian que se vierten escombros, restos de vehículos, aceite usado y materiales de reformas de viviendas de forma indiscriminada y sin ningún tipo de separación selectiva.
“Cuesta ver que algún día estén los contenedores vacíos. Hay unidades que están rotas”, lamenta Raúl. Aunque los camiones de basura suelen acudir a las 5:00 de la mañana, los afectados aseguran que la frecuencia es insuficiente debido al alto volumen de personas que se desplazan hasta el polígono —incluidos trabajadores de las fábricas— para depositar sus residuos allí.
Una desinfección urgente y un Punto Limpio
Ante este escenario de insalubridad, los vecinos han trasladado una serie de peticiones directas a las autoridades competentes:
- Desinfección inmediata: Solicitan una actuación profesional para erradicar la plaga de roedores.
- Instalación de un Punto Limpio: Piden un lugar específico para la recogida de enseres y escombros para evitar que se depositen en la vía pública.
- Aumento de la frecuencia de recogida: Demandan que los servicios de limpieza pasen de forma más recurrente.
- Más contenedores: Reponer los que están rotos y ampliar el número de depósitos para evitar los desbordamientos.