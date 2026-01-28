Sandra, vecina de un solar en Tenerife con jeringuillas, ratas y suciedad: “Es un peligro para los niños”

Un solar abandonado en Tenerife, situado en El Fraile, se ha transformado en un foco de insalubridad y riesgo vecinal. En el interior del terreno se acumulan bolsas de basura, jeringuillas, escombros y restos orgánicos, además de una notable presencia de ratas, lo que ha disparado la preocupación entre los residentes de la zona.
La situación ha sido denunciada públicamente por Sandra Tormo, representante de la Asociación de Vecinos de El Fraile, quien ha advertido de que el estado del solar es ya “insostenible” y supone “un peligro real para los niños” que viven o juegan en las inmediaciones. Sus declaraciones se produjeron durante una intervención en el programa Ponte al día, de Televisión Canaria, donde puso el foco en la falta de una respuesta eficaz por parte de las administraciones.
Según explica Tormo, aunque existen vecinos y voluntarios que se organizan para limpiar solares abandonados, esta práctica no puede convertirse en la solución habitual. “El esfuerzo es admirable, pero no es seguro ni adecuado, porque implica riesgos evidentes para la salud”, subrayó.
Desde la asociación reclaman que las instituciones públicas actúen de forma efectiva, con medidas estructurales que eviten que estos espacios vuelvan a convertirse en vertedores ilegales, un problema que se repite en distintos puntos del Archipiélago y que afecta directamente a la salud pública y la convivencia vecinal.